धनतेरस से पहले बिहार में खूनी खेल; पूजारी को फोन कर बुलाया और मार दी 3 गोलियां, सड़क पर बवाल
मंदिर में पूजा करने वाले सोनू कुमार को फोन पर कॉल करके बुलाया गया और तीन गोलियां मार दी गई। सोनू की मौत के बाद जोरदार आक्रोश फूटा। लोगों ने एनएच 28 को जाम कर दिया।
सरायरंजन निज संवाददाता। बिहार के समस्तीपुर में धनतेरस की पूर्व संध्या पर खूनी खेल खेला गया। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर पंचायत स्थित अकलू चौक के समीप बदमाशों ने एक पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बाघी पंचायत के चकहबीब गांव निवासी कमल सिंह के पुत्र सोनू कुमार (30) के रूप में की गई है। गुरुवार शाम हुई घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या से आक्रोशित लोगों ने अकलू चौक के समीप एनएच-28 को जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन बाधित हो गया।
स्थानीय लोगों के अनुसार सोनू गुरुवार की शाम अपने घर पर था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। फोन आने के बाद वह मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के राम टोला पहुंचा। बताया जाता है कि अपराधियों ने उसे संजीत राम के घर के समीप बुलाया था। वहां पहुंचते ही पहले से घात लगाए बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया गया है कि उसे तीन गोलियां मारी गईं है। गोली लगने से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो सोनू सड़क पर मृत पड़ा था।
पिता ठाकुरबाड़ी में महंत हैं
बताया जाता है कि सोनू के पिता कमल सिंह विभूतिपुर प्रखंड के केराय गांव स्थित ठाकुरबाड़ी में महंत हैं। स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उन्होंने ठाकुरबाड़ी में पूजा-पाठ की जिम्मेदारी अपने पुत्र सोनू को सौंप दी थी। सोनू वहां पुजारी के रूप में धार्मिक कार्यों का निर्वहन करता था। इधर हत्या की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। आक्रोशित लोगों ने अकलू चौक के समीप एनएच-28 जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
लोगों में भारी आक्रोश
सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ-1 सतीश सुमन, मुसरीघरारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह सहित आसपास के अन्य थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एसडीपीओ ने आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। खबर लिखे जाने तक जाम जारी था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें