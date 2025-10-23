ढाई साल के बच्चे के पॉटी करने पर घर में खून-खराबा, भतीजे ने चाचा को चाकू से मार डाला

संक्षेप: छपरा के मढ़ौरा में ढाई साल के बच्चे के घर में पॉटी करने पर हुए झगड़ा में भतीजे ने अपने चाचा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वहीं, अपने चचेरे भाई को भी घायल कर दिया।

बिहार के छपरा से बच्चे के पॉटी करने पर हुए विवाद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सारण (छपरा) जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के असोईया गांव में गुरुवार सुबह मामूली विवाद में भतीजे ने चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं, चचेरे भाई को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

मृतक शंभू साह (55 साल) के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, शंभू के बेटे संजीत को मढ़ौरा अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

जख्मी संजीत की पत्नी गुड़िया देवी ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे उनके ढाई साल के बच्चे ने टॉयलेट के बाहर घर में पॉटी (शौच) कर दी थी। इस पर लक्ष्मण साह की पत्नी बबीता देवी से उनकी कहासुनी हो गई। बच्चे के शौच करने पर हुए मामूली झगड़े ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। फिर झूलन साह, लक्ष्मण साह, बबीता देवी सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य एकजुट होकर उनके साथ मारपीट करने लगे।

गुड़िया ने कहा कि आरोपियों ने उसके ससुर शंभू और पति संजीत पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद स्थानीय लोग घायलों को लेकर मढ़ौरा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने शंभू साह को मृत घोषित कर दिया और संजीत की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया।