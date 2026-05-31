कोल्ड ड्रिंक्स पर बहाया खून, पैसै मेंगने पर चले लाठी-रॉड और चाकू; एक पक्ष के छह जख्मी

एक दुकान पर कुछ युवकों ने कोल्ड ड्रिंक पिया और पैसे मांगने पर विवाद करने लगे। बात बढ़ गई तो लाठी, रॉड और चाकू चल गए।

Bihar Crime News: बिहार के नालांदा में कोल्ड ड्रिंक्स पीने और पैसे देने के विवाद में खून बहाया गया। मानपुर थाना क्षेत्र के पेढ़का गांव में शनिवार की देर रात दो पक्षों के बीच हुए मारपीट में एक पक्ष के छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के भी कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और गांव में कैंप किया जा रहा है।

घायल राजकुमार तथा अनीता देवी ने बताया कि विवाद की शुरुआत गांव में स्थित लड्डू कुमार की गुमटी से हुई। आरोप है कि दूसरे पक्ष के अरशद, असलम समेत कुछ युवक वहां पहुंचे और कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शोर सुनकर जब अन्य लोग बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो दूसरे गुट के लोग लाठी-डंडे, लोहे की रॉड, साइकिल की चेन और अन्य हथियारों के साथ पहुंच गए तथा हमला कर दिया। आरोप यह भी है कि कुछ लोगों के पास कट्टा और पिस्तौल भी था तथा वे जान से मारने की धमकी दे रहे थे।

घायल गौरा देवी, मंगल, लड्डू कुमार, राजकुमार, अनीता देवी और रिंकू देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद मंगल और लड्डू कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के घायलों का इलाज विभिन्न निजी अस्पतालों में कराए जाने की सूचना है।

दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले अखंड पूजा के दौरान रास्ते और गेट खोलने को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। बताया जाता है कि उसी विवाद की रंजिश में शनिवार को पहले कहासुनी हुई और शाम होते-होते मामला हिंसक संघर्ष में बदल गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि शाम में कुछ युवक क्रिकेट खेलकर बैठे हुए थे, तभी उन पर हमला किया गया।