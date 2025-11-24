Hindi NewsBihar NewsBlood shed on orchestra dancer molestation young man killed in Chapra Saran Bihar
ऑर्केस्ट्रा डांसर से छेड़छाड़ पर बहा खून, रोक रहे युवक की चाकू गोदकर हत्या; पुलिस पर उठे सवाल
संक्षेप:
बारात में ऑर्केस्ट्रा डांसर को बुलाया गया था। कुछ लोग डांसर केसाथ गलत हरकत करने लगे। इसका विरोध एक युवक ने किया तो चाकू मारकर हत्या कर दी।
Mon, 24 Nov 2025 10:55 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के छपरा में नचनिया से छेड़छाड़ पर खून बह गया। एक युवक की हत्या कर दी गई। मौके पर तैनात पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इस वजह से ग्रामीणों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर आक्रोश व्याप्त है। आरोपी गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। इस वारदात से शादी का माहौल कोलाहल में बदल गया।
छपरा के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भावलपुर में रविवार की रात की घटना है। चाकू मार कर युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल बारात में ऑर्केस्ट्रा डांसर को बुलाया गया था। बारात के कुछ लोग डांसर केसाथ गलत हरकत करने लगे। इसका विरोध एक युवक ने किया था। इस दौरान हुए विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। बदमाशों ने छेड़खानी से मना कर रहे युवक की पिटाई की और चाकू मार दिया और फरार हो गए। खून बहने से युवकी मौत हो गई।
