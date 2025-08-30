खून का बदला खून! बालू डिपो में युवक की गोली मारकर हत्या, भीड़ ने आरोपी को जिंदा जलाया
अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र में आधी रात को एक युवक की जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर बाद ही आरोपी के घर को आग लगा दी। इससे आरोपी की भी जिंदा जलकर मौत हो गई।
बिहार के अररिया जिले के भरगामा में खून का बदला खून लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नवटोली धनेश्वरी स्थित बालू और सीमेंट के डिपो में सोए 30 साल के युवक की बदमाशों ने शुक्रवार देर रात 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। यह डिपो पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव का है। मृतक की पहचान पड़ोस में रहने वाले जय कुमार यादव के रूप में हुई है। आक्रोशित लोगों ने जय कुमार के मर्डर के आरोपी नयन यादव के घर पर धावा बोल दिया। भीड़ ने उसके घर में आग लगा दी। इससे नयन यादव की भी जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई।
डबल मर्डर की सूचना मिलते ही भरगामा थानेदार राजेश कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। इसके बाद फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साह एवं एसएफएल टीम भी धनेश्वरी पहुंची। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मौके पर रानीगंज, बौंसी समेत अन्य थानों से पुलिस बल मंगाए गए।
पुलिस के अनुसार जमीन विवाद में यह वारदात होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य गुड्डू यादव और नयन के बीत सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जय कुमार, गुड्डू का सहयोगी था। आरोप है कि इसी विवाद में नयन यादव ने जय कुमार की हत्या कर दी और फिर बदले में भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया।
फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल मामला नियंत्रण में है। पूरे मामले की संजीदगी से जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा।