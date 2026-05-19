Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिवहर में प्रखंड प्रमुख के भाई हार्डवेयर व्यापारी की हत्या, बदमाशों ने चाकू से वार कर मारी गोली

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, शिवहर/सीतामढ़ी
share

शिवहर में पुरनहिया प्रखंड प्रमुख के छोटे भाई और हार्डवेयर व्यापारी समोद साह की मंगलवार शाम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उन्हें चाकू से गोदा और बांह एवं कमर में गोली मारी। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। 

शिवहर में प्रखंड प्रमुख के भाई हार्डवेयर व्यापारी की हत्या, बदमाशों ने चाकू से वार कर मारी गोली

बिहार के शिवहर में बाइक सवार बदमाशों ने हार्डवेयर व्यवसायी समोद साह की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात पुरनहिया थाना क्षेत्र के बसंतपट्टी चौक के पास मंगलवार शाम को हुई। समोद शिवहर के पुरनहिया थाना क्षेत्र के बखार चंडीहा गांव के रहने वाले थे। वह पुरनहिया प्रखंड प्रमुख प्रमोद साह के छोटे भाई थे। वारदात के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में इलाज के लिए सीतामढ़ी के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को सीतामढ़ी सदर अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पारिवार के लोगों ने बताया कि समोद का बसंतपट्टी बाजार चौक पर हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। वहां उनके परिवार की एक साथ तीन दुकानें हैं, जिनमें बड़े भाई सह प्रखंड प्रमुख प्रमोद साह व उनके पिता का अलग-अलग व्यवसाय है। वे प्रतिदिन की भांति मंगलवार शाम समोद बसंतपट्टी बाजार से दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान बसंतपट्टी बाजार और चंडीहा के बीच सुनसान जगह पर घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें:सुपौल में 9वीं की छात्रा की गला रेतकर हत्या, प्रेम प्रसंग और शराब बेचने की चर्चा

अपराधियों ने समोद साह की कमर एवं बांह के पास दो गोलियां मार दीं। वहीं उनके शरीर पर कुछ चाकू के हमले के भी निशान बताए जा रहे है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा देखा।

चिकित्सकों के अनुसार, अत्यधिक खून बह जाने की वजह से समोद की मौत अस्पताल लाने से पहले हो गई थी। घटना के बाद से प्रखंड प्रमुख के घर में मातम पसरा हुआ है। वारदात के दौरान लूटपाट हुई है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है।

ये भी पढ़ें:लालू यादव मर्डर केस का शूटर गिरफ्तार, आरोपी शिवम का झारखंड, बंगाल तक नेटवर्क

शिवहर के एसडीपीओ अनुशील कुमार ने बताया कि व्यवसायी को गोली मारी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अपराधियों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए संबंधित थाने को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Sheohar Murder In Bihar Bihar Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।