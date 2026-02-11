बिहार के हर प्रमंडल में खुलेगा नेत्रहीन विद्यालय, दिव्यांगों के नियम भी बदले; सरकार के बड़े ऐलान
बिहार विधानसभा में सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने राज्य के हर प्रमंडल में 500-500 बेड की क्षमता वाले नेत्रहीन और मूक बधिर विद्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को सिविल सेवा प्रोत्साहन और उद्यमी योजना से भी जोड़ा जाएगा।
बिहार के हर प्रमंडल में नेत्रहीन और मूक बधिर विद्यालय खोले जाएंगे। इनकी क्षमता 500-500 बेड प्रति विद्यालय होगी। नीतीश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की। सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि ऐसे सभी स्कूलों को 8वीं से प्लस टू यानी 12वीं तक क्रमोन्नत किया जाएगा। राज्य सरकार ने दिव्यांग से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के नियम में भी बदलाव की घोषणा की। अब 60 फीसदी की जगह शारीरिक रूप से 40 फीसदी दिव्यांग व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
बिहार में अभी दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की संख्या कम है। मंत्री सहनी ने सदन के अंदर बताया कि अभी राज्यभर में सिर्फ तीन नेत्रहीन विद्यालय ही हैं, जो पटना, दरभंगा और भागलपुर में स्थित हैं। इसके अलावा पटना में दो और भागलपुर, दरभंगा एवं मुंगेर में एक-एक मूक बधिर विद्यालय है। सरकार अब इनकी संख्या बढ़ाने जा रही है।
सामाजिक कल्याण मंत्री ने सदन में बताया कि दिव्यांगो को रोजगार एवं शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन को बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्रमशः 1 लाख और 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जोड़ने का काम भी हो रहा है। दिव्यांगों को उद्यम लगाने के लिए सरकार की ओर से कुल 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
मंत्री के दावे पर भड़का विपक्ष, सदन से वॉकआउट
बिहार विधानसभा में जब मंत्री मदन सहनी का संबोधन हो रहा था, तब हंगामे की स्थिति बन गई। दरअसल, भाषण की शुरुआत में सहनी ने दावा किया कि आरजेडी और कांग्रेस के 180 महीनों के शासनकाल के दौरान बिहार में 118 नरसंहार हुए। इस पर विपक्ष भड़क गया। आरजेडी समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया।
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें