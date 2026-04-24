अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, हत्या का प्रयास; पटना की महिला दारोगा का पति पर गंभीर आरोप

महिला सब-इंस्पेक्टर उषा कुमारी ने अपने पति और ससुराल पक्ष के सदस्यों पर दहेज को लेकर प्रताड़ना, मारपीट और हत्या की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए हैं।

Bihar Crime News: बिहार पुलिस की एक महिला दारोगा ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया है। राजधानी पटना में तैनात एक महिला सब-इंस्पेक्टर ने सुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, हत्या की कोशिश और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह भी है कि पति ने कुछ अश्लील वीडियो और फोटो बना लिया है जिसे दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

प्राथमिकी के लिए दिए आवेदन में महिला सब-इंस्पेक्टर उषा कुमारी ने अपने पति और ससुराल पक्ष के सदस्यों पर दहेज को लेकर प्रताड़ना, मारपीट और हत्या की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। वह वर्तमान में नवीन पुलिस लाइन, पटना में पदस्थापित हैं और गर्दनीबाग थाना में रहती हैं। वह मूलरूप से मधुबनी की निवासी है।

पीड़िता के अनुसार, उनकी शादी 14 फरवरी 2023 को पटना के सदर कोर्ट में सुमित कुमार मंडल (पिता-देवनाथ मंडल), जो गृह विभाग में एएसओ हैं, से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति, सास-ससुर, देवर और ननद समेत कुल 10 लोगों द्वारा दहेज के लिए मारपीट और गाली-गलौज की जाती रही। महिला एसआई का आरोप यह भी है कि धोखे में रखकर उनके साथ बड़ी साजिश की गई। उनसे 55 लाख का लोन निकलवाकर पटना में एक 70 फीट रोड पर एक कट्ठा जमीन की खरीद की गई। पति ने जमीन अपने नाम कर लिया जबकि लोन की अदायगी अब भी उनसे ही कराई जा रही है। ससुराल वाले उसे उस जमीन से भी बेदखल कर देने की धमकी दे रहे हैं। दारोगा अपने ससुसाल वालों पर पैसे का लोभी होने का आरोप लगाया है। पति भी अपने माता, पिता और बहनों के साथ मिला हुआ है।