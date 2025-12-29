Hindustan Hindi News
3 दिन के पटना दौरे पर BJP के कार्यकारी अध्यक्ष, नितिन नवीन का 7 दिन में दूसरा राउंड

3 दिन के पटना दौरे पर BJP के कार्यकारी अध्यक्ष, नितिन नवीन का 7 दिन में दूसरा राउंड

संक्षेप:

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन तीन दिन के पटना दौरे पर आ रहे हैं। आज (सोमवार) को वे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जाने के बाद उनका ये दूसरा बिहार दौरा है। इससे पहले दौरे में उनका भव्य रोड शो निकला था। बिहार बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया था।

Dec 29, 2025 08:23 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज (सोमवार) रात साढ़े नौ बजे पटना एयपोर्ट पहुंचेंगे। वह तीन दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वह दूसरी बार पटना पहुंचेंगे। इससे पहले 23 नितिन नवीन 23 दिसंबर को पटना दौरे पर आए थे। इस दौरान उनका पटना में भव्य रोड शो निकला था। पटना एयरपोर्ट से मिलर स्कूल तक बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया था। कहीं बुलडोजर से फूल बरसाए गए। तो कहीं हाथी-घोड़े पर सवार होकर बीजेपी कार्यकर्ता नितिन नवीन के स्वागत में पहुंचे थे।

इस दौरे में उन्होने बिहार बीजेपी के सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों से देर रात बैठक की थी। जिसमें संगठन के विस्तार से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। अब 7 दिन के भीतर दूसरी बार नितिन नवीन पटना आ रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि बहुत जल्द नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 15 जनवरी के बाद देश भर के प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया जा सकता है। चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की संभावना है। नितिन नवीन की नए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा 20 जनवरी तक की जा सकती है।

दरअसल, भाजपा शासित आधे से अधिक राज्यों में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 37 में से 29 राज्यों ने अपने आंतरिक चुनाव संपन्न कर लिए हैं। इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन की उम्मीदवारी के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक सेट जमा करेंगे। नामांकन का एक अन्य सेट भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा दाखिल किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि नितिन के समर्थन वाले नामांकन पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर भी होंगे। सूत्रों के अनुसार, 45 वर्षीय नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा नेता होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी, 2026 से जनवरी 2029 तक रहेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।