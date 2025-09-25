आरा विधानसभा सीट: 20 साल तक बीजेपी का रहा कब्जा, महागठबंधन और जनसुराज की अग्नि परीक्षा

बिहार चुनाव: 2020 में यहां से माले उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी करीब तीन हजार वोट से हार गये और भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यहां पांचवीं बार जीत दर्ज की। हालांकि, अमरेंद्र प्रताप सिंह की ढलती उम्र को देखते हुए उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, इसे लेकर कयास लगाये जा रहे हैं।

बिहार चुनाव: भोजपुर के वीआईपी क्षेत्रों में शुमार जिला मुख्यालय को समेटे आरा विधानसभा सीट पर पिछले 25 वर्षों में 20 साल तक भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा इस बार यहां छठी बार कमल खिलाने को प्रयासरत है, तो पिछले विस चुनाव में नजदीकी मुकाबले में हार झेलने के बाद भाकपा माले को राजद गठबंधन की मदद से पहली बार लाल पताका फहराने के इंतजार है। यह भोजपुर का वहीं क्षेत्र है, जहां विस चुनाव में भाजपा को सबसे पहले 2000 में कमल खिलाने में सफलता मिली थी। तब से अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यहां से जीत का चौका लगाया।

पिछले विस चुनाव यानी 2020 में उन्होंने यहां से पांचवीं जीत दर्ज की। 20 साल में वे बिहार विस के उपाध्यक्ष और कृषि मंत्री भी रहे। बीच में 2015 के विस चुनाव में जिले में भाजपा समेत एनडीए का सूपड़ा साफ हो गया था और कांटे के मुकाबले में अमरेंद्र प्रताप भी 666 वोटों से चुनाव हार गये थे। तब बदले समीकरण में जदयू के सहारे यहां से राजद के मो. नवाज आलम उर्फ अनवर आलम चुनाव जीत पहली बार विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे।

पिछले विस चुनाव 2020 में राजद ने गठबंधन के तहत अपनी यह सीटिंग सीट भाकपा माले को दी। यहां से माले उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी करीब तीन हजार वोट से हार गये और भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यहां पांचवीं बार जीत दर्ज की। हालांकि अमरेंद्र प्रताप सिंह की ढलती उम्र को देखते हुए उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, इसे ले कयास लगाये जा रहे हैं। उन्होंने पिछले चुनाव को अंतिम बताया था, लेकिन अभी भी पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय हैं।

माले की सीट पर कांग्रेस की दावेदारी, जनसुराज भी सक्रिय महागठबंधन में माले और राजद से इतर इस बार कांग्रेस की भी दावेदारी है। खासकर राहुल गांधी की अगुआई में 30 अगस्त को भोजपुर में वोटर अधिकार यात्रा और आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जनसभा के बाद कांग्रेसी खासा उत्साहित हैं। आरा विस क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के लिए दर्जन भर दावेदारों का इंटरव्यू हो चुका है। ऐसे में यह सीट भाकपा माले के कोटे में ही रहेगी या छिनेगी, इसके भी कयास हैं। इस बार जनसुराज की ओर से भी कई दावेदार सक्रिय हैं। प्रशांत किशोर का यहां कार्यक्रम हो चुका है।

कई दिग्गज रह चुके हैं विधायक आरा विस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रहे वशिष्ठ नारायण सिंह 1990 कर चुके हैं। 1995 में जनता दल के टिकट पर यहां से चुनाव जीतने वाले अब्दुल मलिक भी मंत्री बने।

कौन कब जीते वर्ष- विधायक- पार्टी

2020- अमरेन्द्र प्रताप सिंह- भाजपा

2015- नवाज आलम उर्फ अनवर- राजद

2010- अमरेन्द्र प्रताप सिंह- भाजपा

2005(नवंबर)- अमरेन्द्र प्रताप सिंह- भाजपा

2005(फरवरी)- अमरेन्द्र प्रताप सिंह- भाजपा

2000- अमरेन्द्र प्रताप सिंह- भाजपा

1995- अब्दुल मलिक- जनता दल

1990- वशिष्ठ नारायण सिंह- जनता दल

1985- एसएम ईशा- कांग्रेस

1980- एसएम ईशा- कांग्रेस

1977- सुमित्रा देवी- जनता दल

1972- सुमित्रा देवी- कांग्रेस

1969- राम अवधेश सिंह- संसोपा

1967- सुमित्रा देवी- कांग्रेस

1962- सुमित्रा देवी - कांग्रेस

1957- रामबहादुर प्रसाद- कांग्रेस

घोषणाएं/वायदे, जो पूरे हुए 1. आरा शहर का ड्रेनेज सिस्टम, जिसका कार्य बुडको की ओर से शुरू हो चुका है

2. आरा में कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज का हो रहा निर्माण कार्य, शुरू हो चुकी है पढ़ाई

3. रिंग रोड की स्वीकृति के बाद चंदवा बांध से धरहरा तक का कार्य शुरू

4. मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत सड़कों की स्वीकृति

चुनाव में निकटतम प्रतिद्धंदी रहे कयामुद्दीन अंसारी ने कहा कि आरा के मौजूदा विधायक का जनसमस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। क्षेत्र में कभी-कभार आते हैं। बाढ़ से निजात दिलाने, सिंचाई, शहर की साफ-सफाई, जलजमाव और सड़कों की दुर्दशा को ठीक कराने में रुचि नहीं दिखाई। आरा के स्टेडियम की हालत ठीक नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी नहीं है।

2020 के पिछले चुनावी अखाड़े में उतरे थे 15 पहलवान राजपूत और यादव बहुल इस इलाके में मुस्लिम मतदाता भी दस फीसदी से अधिक हैं। 2020 के पिछले विधानसभा चुनावी अखाड़े में यहां 15 सियासी पहलवान उतरे थे। इनमें भाजपा और भाकपा माले उम्मीदवारों के अलावा भाजपा से बगावत कर निर्दलीय उतरे हाकिम प्रसाद तीसरे स्थान पर रहे थे और उन्हें 4360 मत मिले थे।

वायदे जो पूरे नहीं हुए ● आरा स्टेशन से शीशमहल चौक होकर गांगी तक ओवरब्रिज नहीं बना

● आरा शहर में अंडग्राउंड केबल सीमित दायरे तक ही लगा, अन्य क्षेत्र अछूता

● आरा शहर की जर्जर सड़कें नहीं बनी, जिससे जलजमाव में मुश्किलें हो रहीं

● बंद पड़े हैं राजकीय नलकूप, बाढ़-कटाव की समस्या का नहीं हुआ निदान

जर्जर सड़कें और बाढ़-कटाव चुनावी मुद्दा आगामी चुनाव में नगर निगम क्षेत्र में जलजमाव, जाम, अतिक्रमण, वेंडिंग जोन की अनुपलब्धता और साफ-सफाई का समुचित अभाव चुनावी मुद्दा बनेगा तो आरा सदर प्रखंड की सात-आठ पंचायतों में बाढ़ और कुछ जगहों पर गंगा के कटाव समेत बंद पड़े राजकीय नलकूप भी मुद्दा होंगे।