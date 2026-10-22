बिहार: SIR पर विपक्षी पार्टियों को जवाब देने के लिए बीजेपी का प्लान, आज से लोकतंत्र बचाओ-भीड़तंत्र हटाओ अभियान
पूरे बिहार में आज से बीजेपी ‘लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ’ अभियान चलाएगी। इसके जरिए पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, मतदाता सूची की शुद्धता, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठाएगी।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भाजपा ने 22 अक्तूबर से पांच नवम्बर तक पूरे बिहार में ‘लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ’ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस 15 दिवसीय अभियान के जरिए पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, मतदाता सूची की शुद्धता, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठाएगी। भाजपा ने अभियान के जरिए प्रदेशभर में लोकतंत्र और संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों पर व्यापक जनसंवाद करने की योजना बनाई है।
अभियान की सफलता को लेकर बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया ने पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ने अभियान की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए इसे प्रदेश के सभी जिलों में प्रभावी ढंग से संचालित करने की रणनीति बनाई। पार्टी का उद्देश्य अभियान के जरिए लोकतंत्र से जुड़े विषयों पर अपना पक्ष जनता के सामने रखना है। अभियान के तहत सभी जिलों में प्रेस वार्ता, पदयात्रा, युवा संवाद, विद्यार्थी संवाद और प्रबुद्धजनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और सीजेपी की नीतियों व लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनके दृष्टिकोण को लेकर सवाल उठाएगी। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्षों व जिला स्तरीय टोली के सदस्यों संग वीसी से भी बैठक की। बैठक में धनराज शर्मा, सरोज रंजन पटेल, शीला कुशवाहा, पवन जायसवाल, संजय गुप्ता, अनामिका सिंह पटेल, प्रेम रंजन पटेल, सुरेश रूंगटा सहित अन्य मौजूद थे।