Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBJP whirlwind election campaign in Bihar amit Shah and Rajnath Singh to hold 3 rallies each tomorrow
बिहार में बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार, शाह और राजनाथ की कल 3-3 रैलियां

बिहार में बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार, शाह और राजनाथ की कल 3-3 रैलियां

संक्षेप: बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

Tue, 28 Oct 2025 09:33 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में छठ महापर्व की समाप्ति के बाद चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर (बुधवार) को ताबड़तोड़ तीन रैलियां करेंगे। दरभंगा में वे अलीनगर विधानसभा जबकि समस्तीपुर में रोसड़ा विधानसभा और बेगूसराय में भगवानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरभंगा के हायघाट, बाढ़ और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के समर्थन में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इससे पहले 24 अक्टूबर को भी पीएम मोदी के साथ शाह ने सीवान और मुंगेर में जनसभा की थी।

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 अक्तूबर से लेकर 7 नवम्बर तक के कार्यक्रम तय किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच महीने बाद फिर पटना में दो नवंबर को रोड शो करेंगे। पीएम का यह रोड शो कुम्हरार तथा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। भाजपा ने रोड शो की तैयारी शुरू कर दी है। दो और तीन नवंबर को बिहार में प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं होनी है। इससे पहले 29 मई, 2025 को प्रधानमंत्री पटना में रोड शो किये थे। विधानसभा चुनाव को लेकर छठ बाद प्रधानमंत्री की कई सभाएं होंगी। 30 अक्तूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाएं होनी हैं। वहीं, दो, तीन, छह और सात नवंबर को वे बिहार आएंगे।

ये भी पढ़ें:'बदलाव का वक्त आ गया', बिहार दौरे से पहले राहुल ने नीतीश-BJP को घेरा
ये भी पढ़ें:25 लाख का फ्री इलाज, छात्रों को टैबलेट; महागठबंधन के 'तेजस्वी प्रण' के नए वादे
ये भी पढ़ें:महागठबंधन का घोषणा पत्र: सरकारी नौकरी, पेंशन समेत तेजस्वी यादव के 25 वादे जानिए
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पहले चरण का मतदान छह नवंबर को है। इसके लिए प्रचार 4 नवंबर की शाम थम जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और इसके लिए प्रचार 9 नवंबर को थम जाएगा। इस तरह देखें तो छठ के पारण के दिन से दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होने तक महज 13 दिन बचते हैं। इसी दौरान राज्य के दोनों चरणों के विधानसभा क्षेत्रों की जनता तक पहुंचने की तैयारी एनडीए ने तेज कर दी है।