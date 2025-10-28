बिहार में बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार, शाह और राजनाथ की कल 3-3 रैलियां
संक्षेप: बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
बिहार में छठ महापर्व की समाप्ति के बाद चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर (बुधवार) को ताबड़तोड़ तीन रैलियां करेंगे। दरभंगा में वे अलीनगर विधानसभा जबकि समस्तीपुर में रोसड़ा विधानसभा और बेगूसराय में भगवानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरभंगा के हायघाट, बाढ़ और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के समर्थन में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इससे पहले 24 अक्टूबर को भी पीएम मोदी के साथ शाह ने सीवान और मुंगेर में जनसभा की थी।
वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 अक्तूबर से लेकर 7 नवम्बर तक के कार्यक्रम तय किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच महीने बाद फिर पटना में दो नवंबर को रोड शो करेंगे। पीएम का यह रोड शो कुम्हरार तथा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। भाजपा ने रोड शो की तैयारी शुरू कर दी है। दो और तीन नवंबर को बिहार में प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं होनी है। इससे पहले 29 मई, 2025 को प्रधानमंत्री पटना में रोड शो किये थे। विधानसभा चुनाव को लेकर छठ बाद प्रधानमंत्री की कई सभाएं होंगी। 30 अक्तूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाएं होनी हैं। वहीं, दो, तीन, छह और सात नवंबर को वे बिहार आएंगे।
पहले चरण का मतदान छह नवंबर को है। इसके लिए प्रचार 4 नवंबर की शाम थम जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और इसके लिए प्रचार 9 नवंबर को थम जाएगा। इस तरह देखें तो छठ के पारण के दिन से दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होने तक महज 13 दिन बचते हैं। इसी दौरान राज्य के दोनों चरणों के विधानसभा क्षेत्रों की जनता तक पहुंचने की तैयारी एनडीए ने तेज कर दी है।