बिहार चुनाव: महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम की कर्मभूमि पर बीजेपी छठी जीत के लिए बेकरार, राजद भी तैयार

बिहार चुनाव: वर्ष 2000 में एक बार फिर चुनावी समीकरण ने करवट लिया। इस बार राजद ने रमा देवी को टिकट दिया। उन्होंने पहली बार मोतिहारी से चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की। उसके बाद वर्ष 2005 में भाजपा ने प्रमोद कुमार को टिकट दिया। इसमें उन्होंने जीत हासिल की।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुक्ति कुमार सिंह, मोतिहारीSun, 5 Oct 2025 11:48 AM
बिहार चुनाव: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम की कर्मभूमि चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यहीं से सत्याग्रह आंदोलन की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर देश की आजादी को नयी दिशा दे दी। आजादी के बाद जहां लंबे समय तक मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा, वहीं अब भाजपा का मजबूत गढ़ साबित हो रहा है। यह जिले की एकमात्र ऐसी सीट है जहां भाजपा का पिछले लगातार पांच विधानसभा चुनाव से कब्जा है। यहां से वर्तमान विधायक प्रमोद कुमार पांच बार से लगातार जीत का परचम लहरा रहे हैं। इस दौरान वे दो बार बिहार सरकार में मंत्री भी बने।

अगर इतिहास को देखें तो यहां से सबसे अधिक सात बार कांग्रेस के विधायक रहे। वर्ष 1952, 57, 62, 69, 72, 77 व 80 में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। वहीं वर्ष 1980 के दौरान सीपीआई ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी थी। वर्ष 1985 में पहली बार सीपीआई के उम्मीदवार त्रिवेणी तिवारी ने जीत हासिल कर यहां की राजनीति को नयी दिशा दी थी। इसके बाद से वर्ष 1990 व 1995 में भी सीपीआई के त्रिवेणी तिवारी ने जीत हासिल की।

वहीं, वर्ष 2000 में एक बार फिर चुनावी समीकरण ने करवट लिया। इस बार राजद ने रमा देवी को टिकट दिया। उन्होंने पहली बार मोतिहारी से चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की। उसके बाद वर्ष 2005 में भाजपा ने प्रमोद कुमार को टिकट दिया। इसमें उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद प्रमोद कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे मोतिहारी से लगातार पांच बार जीत चुके हैं। खास बात यह कि जहां भाजपा ने लगातार एक ही चेहरे पर भरोसा किया, वहीं राजद ने नये चेहरों को अजमाया। आसन्न विधान सभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता मोतिहारी से आजमाए चेहरे पर भरोसा जताते हैं अथवा महागठबंधन या अन्य दलों के प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने का मौका देते हैं।

बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में विकास कार्य किये गये हैं। 46 करोड़ की लागत से दो हजार की क्षमता का महात्मा गांधी प्रेक्षागृह का निर्माण हुआ। चंद्रहिया में गांधी स्मारक का निर्माण हुआ। मोतीझील के किनारे मरीन ड्राइव बना। स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी विकास हुआ। पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार हुआ।

निकटतम राजद प्रतिद्वंदि ओम प्रकाश चौधरी ने कहा कि पिछले पांच साल में विकास के कोई भी काम नहीं हुए। जनता समस्याओं से जूझती रही। जिला मुख्यालय मोतिहारी को जलजमाव की समस्या से निजात नहीं मिली। शहर के ड्रेनेज व सिवरेज सिस्टम में सुधार नहीं हो सका। विधायक द्वारा जनता को सुविधा के लिए कोई पहल नहीं हुई। बंद आयुर्वेद कॉलेज को चालू नहीं कराया जा सका।

पिछले पांच साल में ये बदलाव

1. मोतीझील के किनारे निर्मित मरीन ड्राइव शहर की खूबसूरती को नया लुक दे रहा है

2.शहर में 2000 लोगों के बैठने की क्षमता का महात्मा गांधी प्रेक्षागृह का निर्माण हुआ है

3.चंद्रहिया में गांधी स्मारक का निर्माण किया गया।

4.शहर में आधुनिक खेल भवन व सत्याग्रह पार्क का निर्माण किया गया

वादे जो पूरे नहीं हुए

●शहर में ड्रेनेज व सिवरेज सिस्टम अब तक दुरुस्त नहीं हो सका

●अभी भी अधिकांश जगहों पर नाला जर्जर स्थिति में है

●मोतीझील के सौंदर्यीकरण का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका

●उद्योग धंधे की स्थापना के मामले में क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है।

●जलजमाव की समस्या से छुटकारा नहीं मिल सका।

साल: प्रत्याशी-पार्टी

1952: शकुंतला देवी-कांग्रेस

1957: बिगू राम-कांग्रेस

1962: शकुंतला देवी-कांग्रेस

1967: चंद्रिका प्रसाद यादव-भारतीय जनसंघ

1969: राम सेवक प्रसाद जयसवाल-कांग्रेस

1972: प्रभावति गुप्ता- कांग्रेस

1977: प्रभावति गुप्ता-कांग्रेस

1980: प्रभावति गुप्ता- कांग्रेस

1985: त्रिवेणी तिवारी- सीपीआई

1990: त्रिवेणी तिवारी- सीपीआई

1995: त्रिवेणी तिवारी-सीपीआई

2000: रमा देवी- राजद

फरवरी 2005: प्रमोद कुमार-भाजपा

अक्टूबर 2005: प्रमोद कुमार-भाजपा

2010: प्रमोद कुमार-भाजपा

2015: प्रमोद कुमार-भाजपा

2020: प्रमोद कुमार-भाजपा

