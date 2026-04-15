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बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो; किस भाजपा नेता ने 3 साल पहले ही लगवाया था नारा?

Apr 15, 2026 08:08 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Samrat Choudhary News: बिहार में भाजपा के पहले लेकिन राज्य के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए सरकार की बागडोर संभाल ली है। भाजपा के एक नेता ने तीन साल पहले ही नारा लगवाया था- बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो।

बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो; किस भाजपा नेता ने 3 साल पहले ही लगवाया था नारा?

Samrat Choudhary News: बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पहले और राज्य के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के साथ शपथ लेने के बाद राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। शपथ के बाद सम्राट चौधरी सीधे राज्य सचिवालय पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम की कुर्सी संभाली। सचिवालय में नए सीएम ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों के साथ बैठक की। सम्राट यह सब करने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय गए, जहां नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए जुटे थे। भाजपा कार्यालय में बुलडोजर बाबा जैसे नारे लगे, लेकिन आप भूल गए होंगे कि तीन साल पहले ही भाजपा के एक बड़े नेता ने ‘बिहार का नेता कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो’ का नारा लगवा दिया था। उसी साल सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने थे।

तारीख थी 2 मई 2023। जगह था बेगूसराय का दिनकर भवन सभागार। मौका था सम्राट चौधरी के अभिनंदन का। राज्य में तब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। नीतीश को लेकर हमेशा आक्रामक राजनीति करते रहे गिरिराज सिंह भाषण करने आए तो कहने लगे कि बिहार में परिवर्तन की लड़ाई है और बिहार को योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। गिरिराज बोले कि बिहार को सबका साथ, सबका विकास मॉडल पर सरकार चलाने वाला चाहिए। यह कहने के बाद गिरिराज ने कहा कि बिहार में अब नया नारा चल रहा है और फिर आधा नारा उछाल दिया- ‘बिहार का नेता कैसा हो’, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जवाबी नारा दिया- ‘सम्राट चौधरी जैसा हो’। सम्राट चौधरी को लेकर भाजपा के किसी बड़े नेता द्वारा ऐसा नारा पहली बार लगवाया गया था। तब इसकी काफी चर्चा हुई थी।

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद भाजपा ने सम्राट को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन, संयोग देखिए कि इसका राजनीतिक अनुमान सम्राट चौधरी को 2023 में तभी हो गया था, जब वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने थे। 13 अप्रैल 2023 को अपने एक अभिनंदन समारोह में सम्राट ने कहा था- ‘लव-कुश समाज को मैं जरूर गारंटी देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अगर आपके बीच से राजनीतिक तौर पर जाएगा, तो कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में नहीं बैठेगा। कोई लव-कुश समाज का ही सत्ता में बैठने का काम करेगा।’ 15 अप्रैल को नीतीश के बाद जब सम्राट सीएम बने, तो तीन साल पुरानी उनकी बात सोलह आने सच साबित हुई।

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने समता पार्टी के जमाने में कुर्मी-कोइरी एकता के लिए ‘लव-कुश’ की राजनीति की नींव रखी थी। नीतीश लव के नेता से शुरू हुए, लेकिन अपने काम से अति पिछड़ों, महादलितों और महिलाओं के भी दुलारे बन गए। शकुनी चौधरी, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब सम्राट चौधरी कुश के नायक बनकर उभरे हैं।

Samrat Choudhary Giriraj Singh
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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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