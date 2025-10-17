Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBJP trusts Nitish Bhajpa clarifies Amit Shah statement that MLAs will choose CM
भाजपा को नीतीश पर भरोसा, अमित शाह के 'विधायक चुनेंगे सीएम' बयान पर BJP की सफाई

भाजपा को नीतीश पर भरोसा, अमित शाह के 'विधायक चुनेंगे सीएम' बयान पर BJP की सफाई

संक्षेप: Bihar Chunav: अमित शाह के बयान पर राजनीति तेज हुई तो बीजेपी ने सफाई दी है। शाह ने कहा था कि चुनाव बाद सभी दलों के विधायक सीएम का चुनाव करेंगे।

Fri, 17 Oct 2025 02:47 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Election: 2025 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनेंगे या नहीं। इस सवाल पर अमित शाह के बयान के एक बयान बिहार में सियासत सुलग गई। बिहार कांग्रेस के ट्वीट और मीडिया में कई प्रकार की खबरें आने के बाद जेडीयू का रिएक्शन भी आया। अंत में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ट्वीट को शाह के बयान के साथ रिट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी ने की ओर से सफाई दी गई है। छपरा में चुनावी रैली में अपने भाषण में भी अमित शाह ने क्लियर किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व मे एनडीए चुनाव लड़ेगा और बीस सालों के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाएंगे।

भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट में कहा गया है, "हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं... नीतीश कुमार जी पर भाजपा को तो भरोसा है ही, साथ ही बिहार की जनता को भी उन पर भरोसा है।जो लोग श्री अमित शाह के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और देश व बिहार की जनता को भ्रमित कर सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साध रहे है, यह वीडियो उनके मुंह पर करारा तमाचा है।"

ये भी पढ़ें:नीतीश फिर सीएम? अमित शाह के बयान पर जेडीयू का रिएक्शन आया, नीरज ने लालू को लपेटा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इसके साथ बीजेपी के ट्वीट में इंडिया टूडे के कार्यक्रम में अमित शाह से पूछे गए सवाल और उनके जवाब का पूरा वीडियो शेयर कर सच्चाई उजागर करने का दावा किया गया है।

ये भी पढ़ें:20 सालों का रिकार्ड तोड़ बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे, अमित शाह छपरा में गरजे

वीडियो में अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देश के बड़े समाजवादी नेता हैं। जेपी के सच्चे अनुआयी हैं, कांग्रेस का शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं। उनपर भारतीय जनता पार्टी को तो भरोसा है ही, पूरे बिहार की जनता को है। सारण की चुनावी सभा में भी अमित शाह ने नीतीश कुमार पर भरोसा होने की बात कही। इस ट्वीट से अमित शाह के बयान पर जारी सियासत पर बीजेपी ने अपनी ओर से विराम लगा दिया है।

ये भी पढ़ें:नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM? अमित शाह ने क्या कहा, 2020 वाला किस्सा बताया
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Bihar News Amit Shah Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।