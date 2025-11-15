जिस BJP उम्मीदवार के वायरल हुए कथित अश्लील वीडियो, वो बिहार विधानसभा चुनाव में जीत गए
भाजपा के उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी सीट से जीत गए हैं। हालांकि, पिंटू की जीत और चुनावी यात्रा विवादों से मुक्त नहीं रही। मतदान से कुछ दिन पहले कथित तौर पर उनका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सुनील कुमार पिंटू पहले नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के सदस्य के रूप में 17वीं लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। उन्होंने वोटिंग के पहले चरण से पहले साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए अश्लील वीडियो फर्जी हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, एफआईआर में सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि ये वीडियो उनके विरोधियों ने चुनाव से ठीक पहले वायरल किए। ये उनकी छवि और राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि 2023 में भी इसी तरह के वीडियो वायरल हुए थे। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति किसी महिला के साथ अश्लील हरकत करता दिख रहा था। ऐसी ही दूसरे वीडियो में कॉल पर गलत व्यवहार करते देखा गया था।
आरजेडी के उम्मीदवार को करारी शिकस्त
सुनील कुमार पिंटू ने सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा को करारी शिकस्त दी। पिंटू को कुल 1,04,226 वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 98,243 वोट मिले। सीतामढ़ी भगवान राम जन्मभूमि से जुड़ी ऐतिहासिक महत्व की सीट है। यह हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। 2010 में भी पिंटू ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2015 में आरजेडी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस बार की जीत ने उनकी राजनीतिक वापसी को चिह्नित किया है। पिंटू की जीत से सीतामढ़ी के उनके समर्थक खुशी से झूम उठे और जमकर नारेबाजी की।