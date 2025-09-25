भागलपुर: BJP को गढ़ तो कांग्रेस को साख बचाने की चुनौती, 2020 में 1113 वोटों से जीते थे अजीत शर्मा

भागलपुर में कांग्रेस तीन चुनावों से जीत रही है, लेकिन जीत का अंतर लगातार कम होने से पार्टी चिंतित है। यह क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है।

बिहार की वीआईपी विधानसभा सीटों में भागलपुर भी शमिल है। इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन पिछले तीन चुनावों से भाजपा इस सीट पर हार रही है। तीनों चुनाव में पार्टी ने नया प्रत्याशी दिया। इसके बावजूद पार्टी अपने गढ़ को नहीं बचा सकी है। भाजपा आलाकमान की नजर भी इस सीट पर लगी हुई है। कांग्रेस के लिए भी यह सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भले ही कांग्रेस लगातार तीन चुनाव से जीत रही है, लेकिन जीत का अंतर लगातार कम होने से पार्टी चिंतित है। दोनों पार्टियों के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। सीट को लेकर चिंता दोनों तरफ है। भाजपा को गढ़ तो कांग्रेस को अपनी साख बचाने की चुनौती है। गठबंधन में किस पार्टी के कोटे में यह सीट जाएगी। अभी यह तय नहीं हुआ है। लेकिन इस बार भागलपुर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है।

फिर कांग्रेस और भाजपा में हो सकती है टक्कर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी दलों ने शुरू कर दी है। गठबंधनों के बीच सीट और विधानसभा क्षेत्र का बंटवारा भी अभी नहीं हुआ है। पूर्व के चुनावों को देखते हुए भागलपुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर होने की संभावना जतायी जा रही है। अब तक भाजपा या कांग्रेस की ही इस सीट पर जीत हुई है। एक बार 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर विजय कुमार मित्रा चुनाव जीते थे। उसके पहले तीन बार वह जनसंघ से और एक बार भाजपा से चुनाव जीते हैं। दूसरी तरफ वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। तीन बार से कांग्रेस इस सीट पर जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस के सीटिंग विधायक होने के चलते बदलाव की संभावना कम दिख रही है।

हालांकि कई कांग्रेस के नेता पटना और दिल्ली में दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं भाजपा में टिकट के दावेदारों की लंबी कतार है। दावेदारों की संख्या का आकलन करना भी आसान नहीं है। 1952 से भागलपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। अब तक हुए 18 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आठ, भाजपा छह, जनसंघ तीन और जनता पार्टी एक बार चुनाव जीती है। इसमें 2014 में हुआ उपचुनाव भी शामिल है।

सांस्कृतिक धरोहर वाला शहर है भागलपुर भागलपुर समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर वाला शहर भी रहा है। भागलपुर की गलियों में पले बढ़े उपन्यासकार शरतचंद्र की ख्याति पूरे देश में है। फिल्म अभिनेता अशोक कुमार और किशोर कुमार का ननिहाल भागलपुर में ही था।

क्षेत्र की बड़ी समस्याएं जो इस बार भी बनेंगे मुद्दे 1. भोलानाथ पुल के नीचे और बौंसी लाइन पुल के नीचे जलजमाव

2. निर्माणाधीन भोलानाथ आरओबी में एप्रोच रोड की स्वीकृति नहीं

3. शहर के हर सड़कों और चौराहों पर लगने वाला जाम

4. घोषणा के बाद भी हवाई सेवा की शुरुआत नहीं हो सकी

5. शहर के हर घर में पानी का कनेक्शन हुआ पर पानी नहीं

6. शहर में ड्रेनेज सिस्टम का अभाव, ओवरफ्लो होते हैं नाले

पिछले पांच साल में मिली बड़ी परियोजना पिछले पांच साल में शहर में बौंसी रेल लाइन पर आरओबी की स्वीकृति मिली जो बड़ी परियोजना है। इसके अलावा पुरानी योजनाओं पर काम आगे बढ़ा है जिसमें जलापूर्ति योजना, सिवरेज योजना और भोलानाथ पुल ओवर ब्रिज प्रमुख हैं।

कहते हैं विधायक मैं विधायक के नाते अपने फंड से 15 लाख से कम की योजनाओं जैसे सड़क, नाली, प्याऊ आदि पर कई काम कराया। साथ ही बड़े मुद्दों के लिए सदन में आवाज भी उठायी। मुझसे ज्यादा ने किसी ने मुद्दे नहीं उठाए। जाम से निजात को फ्लाईओवर, हवाई सेवा आदि की बातें सदन में उठायी है। -अजीत शर्मा, विधायक भागलपुर।

प्रतिद्वंद्वी का आरोप विकास का काम विधायक के स्तर से कैसा हुआ यह पूरा शहर देख रहा है। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बने। जो विधायक जीते उन्होंने विकास को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखायी। लोगों के सुख-दुख में कभी खड़े नहीं रहे। -रोहित पाण्डेय, प्रतिद्वंद्वी 2020 चुनाव।

जो वायदे पूरे नहीं हुए भोलानाथ पुल के आसपास की आबादी को जलजमाव से मुक्ति नहीं मिली। पूरा शहर आज भी जाम से कराह रहा है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए न कोई योजना बनी न उसपर काम हुआ। दक्षिणी क्षेत्र अब भी सड़क, नाला, जलापूर्ति के मामले में पिछड़ा है।

चुनाव का साल जीत प्रत्याशी पार्टी 1952 सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल कांग्रेस

1957 सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल कांग्रेस

1962 सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल कांग्रेस

1967 विजय कुमार मित्रा जनसंघ

1969 विजय कुमार मित्रा जनसंघ

1972 विजय कुमार मित्रा जनसंघ

1977 विजय कुमार मित्रा जनता पार्टी

1980 शिवचन्द्र झा कांग्रेस

1985 शिवचन्द्र झा कांग्रेस

1990 विजय कुमार मित्रा भाजपा

1995 अश्विनी कुमार चौबे भाजपा

2000 अश्वनी कुमार चौबे भाजपा

2005 (फरवरी) अश्विनी कुमार चौबे भाजपा

2005 (अक्टूबर)अश्विनी कुमार चौबे भाजपा

2010 अश्विनी कुमार चौबे भाजपा

2014 (उपचुनाव)अजीत शर्मा कांग्रेस

2015 अजीत शर्मा कांग्रेस