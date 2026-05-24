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पीएम के रूप में मोदी के 12 वर्ष पर भाजपा का खास अभियान; CM-MP-MLA, मंत्री सबको मिला टास्क

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आठ से 12 जून के बीच मीडिया संवाद का आयोजन होगा। दिल्ली में आठ-नौ जून को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। 11 और 12 जून को एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। 13 और 14 को सभी मंत्री, सांसद जिलास्तर पर मीडिया संवाद में करेंगे

पीएम के रूप में मोदी के 12 वर्ष पर भाजपा का खास अभियान; CM-MP-MLA, मंत्री सबको मिला टास्क

Narendra Modi 12 Years as Prime Minister: प्रधानमंत्री के रूप में आगामी सात जून को नरेन्द्र मोदी के देश की गद्दी संभालने के 12 साल पूरा होने वाले हैं। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर बिहार भाजपा ने राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, विधायक, सांसद समेत भी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी की ओर से टास्क निर्धारित कर दिया गया है।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारी, सांसद, विधायक और विधान पार्षदों को इन कार्यक्रमों की सूचना दे दी है। अभियान को सफल बनाने के लिए दर्जनभर से अधिक नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। लोगों से वाहनों के काफिले पर रोक लगाने, कार पुलिंग अपनाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की जाएगी। अभियान के तहत आठ से 12 जून के बीच मीडिया संवाद का आयोजन होगा। दिल्ली में आठ-नौ जून को दिल्ली में आयोजित होने वाले संवाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।

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11 और 12 जून को एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। 13 और 14 को सभी मंत्री, सांसद जिलास्तर पर मीडिया संवाद में शामिल होंगे। आठ से 14 जून के बीच विशेष जनसम्पर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम, पौधरोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, प्रगति पथ यात्रा, जिलास्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होगा।

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हर सांसद को एक दिन किसी एक विधानसभा में व्यतीत करना है। जबकि विधायकों को किसी एक मंडल में व्यतीत करना है। हर जिले में कम से कम 500 महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया जाएगा। 12 से 20 जून के बीच जनकल्याण शिविर का आयोजन होगा। हर राजस्व प्रखंड में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए तीन दिनों का पंजीकरण शिविर लगेगा। इसके तहत आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी और वीबी-जी-रामजी पर विशेष जोर रहेगा। अभियान के तहत हर जिले में पेशेवर और प्रबुद्ध वर्गों की बैठक होगी। मोदी सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी तीन दिवसीय प्रदर्शनी हर जिले में होगी। प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय कार्यशाला होगी। पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत हर मंडल में पौधरोपण होगा। 21 जून को हर मंडल में अंतररराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश से लेकर जिलास्तर पर टोली बनाने को कहा गया है।

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हरिभूषण ठाकुर बचौल होंगे संयोजक

राज्य स्तर पर हरिभूषण ठाकुर बचौल संयोजक के अलावा पवन जायसवाल, प्रणव यादव, प्रीति शेखर, राजेश झा राजू को शामिल किया गया है। सत्यपाल नरोत्तम को कार्यालय प्रबंधन प्रमुख और रितेश रंजन को सह प्रमुख बनाया गया है। जगतेन्द्र सोनी, अर्चना ठाकुर, नेहा निश्चल, विजय यादव, रवि केसरी, रूपेश कुमार अकेला, बिजेन्द्र सिंह, जनार्दन शर्मा योगी, गौतम कुमार, सीमा सिंह, राहुल पांडेय, बिट्टू सोनी और रौशन को विभिन्न प्रक्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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