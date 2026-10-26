थप्पड़ मारा फिर खरगे के पुतले में आग लगा दी, कांग्रेस अध्यक्ष के 'मोदी का बाप जाएगा' वाली बात पर बीजेपी गरम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर हंगामा मचा हुआ है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। सड़क पर खरगे के पुतले को थप्पड़ से मारा गया फिर उसमें आग लगा दी गई।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणी की उसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे खरगे के 'मोदी का बाप जाएगा' वाले बयान से गरमाई बीजेपी आज देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। पटना में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से पीएम पर की गई टिप्पणी के विरोध में सोमवार को भाजपा ने पुतला दहन सह प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा कार्यालय से आयकर गोलंबर तक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव सहित दर्जनों नेता प्रदर्शन में शामिल रहे। भाजपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि देश पीएम का अपमान नहीं सहेगा।
खरगे के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत
बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ भाजपा के एक स्थानीय कार्यकर्ता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को पटना में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। कार्यक्रम में दर्शकों में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे। इसके जवाब में खरगे ने कथित तौर पर कहा, ''मोदी का बाप भी जाएगा।''कोतवाली थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर रविवार शाम एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण कुमार सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष के वैचारिक दिवालियापन को दर्शाती है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर ''नक्सली व्यवहार'' करने का आरोप लगाते हुए उनसे 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की मांग की।