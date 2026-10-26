Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

थप्पड़ मारा फिर खरगे के पुतले में आग लगा दी, कांग्रेस अध्यक्ष के 'मोदी का बाप जाएगा' वाली बात पर बीजेपी गरम

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर हंगामा मचा हुआ है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। सड़क पर खरगे के पुतले को थप्पड़ से मारा गया फिर उसमें आग लगा दी गई।  

protest against kharge
पटना में मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणी की उसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे खरगे के 'मोदी का बाप जाएगा' वाले बयान से गरमाई बीजेपी आज देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। पटना में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से पीएम पर की गई टिप्पणी के विरोध में सोमवार को भाजपा ने पुतला दहन सह प्रदर्शन किया। प्रदेश भाजपा कार्यालय से आयकर गोलंबर तक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव सहित दर्जनों नेता प्रदर्शन में शामिल रहे। भाजपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि देश पीएम का अपमान नहीं सहेगा।

ये भी पढ़ें:खरगे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' वाले बयान की थाने में शिकायत, माफी मांगने की मांग

खरगे के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत

बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ भाजपा के एक स्थानीय कार्यकर्ता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को पटना में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। कार्यक्रम में दर्शकों में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे। इसके जवाब में खरगे ने कथित तौर पर कहा, ''मोदी का बाप भी जाएगा।''कोतवाली थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर रविवार शाम एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण कुमार सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष के वैचारिक दिवालियापन को दर्शाती है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर ''नक्सली व्यवहार'' करने का आरोप लगाते हुए उनसे 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की मांग की।

ये भी पढ़ें:अनंत की पत्नी नीलम 20 सूत्री समिति से आउट, मंत्री दर्जा गया; बंगला भी जाएगा?
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Mallikarjun Kharge अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsथप्पड़ मारा फिर खरगे के पुतले में आग लगा दी, कांग्रेस अध्यक्ष पर बीजेपी गरम