सिर्फ सपने दिखा रहे हैं; तेजस्वी यादव के जिविका दीदी वाले वादे पर बीजेपी का वार

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को लेकर कई लुभावने वादे किए हैं। वहीं नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के वादों में कोई सच्चाई नहीं है और ये केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए हैं

Wed, 22 Oct 2025 02:17 PM
Bihar Chunav 2025: पटना में तेजस्वी यादव के जिविका दीदियों और ठेका कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान के बाद बीजेपी नेताओं ने जमकर हमला किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के वादों में कोई सच्चाई नहीं है और ये केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए हैं। वहीं बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बिहार जनता जानती है कि ये केवल सपने दिखाते हैं।

पटना में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की संभावित सरकार के तहत जिविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाने और उनका वेतन 30000 रुपये मासिक करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिविका दीदियों के लिए लिए गए लोन पर ब्याज माफ किया जाएगा और अगले दो साल तक उन्हें ब्याज-मुक्त क्रेडिट दिया जाएगा। इसके अलावा, हर जिविका दीदी को अतिरिक्त 2,000 रुपये भत्ता और उनके सभी कैडरों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा भी दिया जाएगा।

बीजेपी नेताओं ने इस ऐलान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, “आरजेडी के इन घोषणाओं में कोई सच्चाई नहीं है। जो खुशी जिविका दीदियों की जिंदगी में आई है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं की वजह से है। तेजस्वी यादव केवल झूठ बोल रहे हैं।”

15 साल तक बिहार की जनता को लूटा: सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा, “उनके माता-पिता ने 15 साल तक बिहार की जनता को लूटा। पूरा बिहार जानता है कि ये केवल सपने दिखाते हैं और केवल बिहार को लूटने के लिए जाने जाते हैं।”

वहीं तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर भी हमला किया और माई बहिन मान योजना को भ्रष्टाचार और कर्ज करार दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दी गई 10,000 रुपये महिलाओं से वसूले जाएंगे और यह केवल चुनावी भेंट है।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन आमने-सामने होंगे। एनडीए में भाजपा, जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), हम (सेक्युलर) और आरएलएम शामिल हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी शामिल हैं। इसके अलावा, प्रशांत किशोर की जन सुराज ने सभी 243 सीटों पर दावा किया है। चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

