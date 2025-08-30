पीएम मोदी को गाली के विरोध में पटना में बीजेपी का मौन धरना; निशाने पर राहुल और तेजस्वी

पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में पटना में बीजेपी नेताओं ने मौन धरना दिया। जिसमें सांसद रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रविशंकर ने कहा कि इस मामले पर राहुल और तेजस्वी को देश से माफी मांगनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में पटना में गांधी मैदान स्थित बापू की मूर्ति के पास भाजपा नेताओं ने दो घंटे का मौन धरना दिया। जिसमें सांसद रविशंकर प्रसाद, डॉ. संजय जयसवाल, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, धर्म शिला गुप्ता, ऋतुराज सिंहा आदि शामिल थे। पटना महानगर अध्यक्ष रूप नारायण मेहता की अध्यक्षता में इस धरना का आयोजन किया गया था।

सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी माता पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के खिलाफ पूरे देश में भारी आक्रोश है। लोग इसे किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर राहुल और तेजस्वी ऐसा नहीं करते हैं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पूरा देश इन दोनों से माफी मंगवाएगा।

सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी अपना संस्कार भी भूल चुके हैं। वे प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, पोते हैं, उनके परनाना प्रधानमंत्री थे, और इस नाते उन्हें प्रधानमंत्री की गरिमा समझनी चाहिए थी। लेकिन वो अपना संस्कार भूल चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को इसी मामले पर भाजपा ने पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर प्रदर्शन किया था।