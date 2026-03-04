बिहार में BJP का ऑपरेशन साइलेंट लोटस; राज्यसभा में नीतीश की अटकलों पर RJD का तंज

नीतीश कुमार के बिहार का सीएम पद छोड़, राज्यसभा सांसद बनने की चर्चा के बाद आरजेडी ने इसे भाजपा का साइलेंट ऑपरेशन लोटस बताया है। आरजेडी ने भाजपा द्वारा नीतीश पर कब्जा कर लेने का आरोप भी लगाया है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित राज्यसभा उम्मीदवारी पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तंज कसा है। आरजेडी ने दावा किया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने साइलेंट ऑपरेशन लोटस (ऑपरेशन कमल) चला दिया है। आरजेडी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बुधवार को बयान जारी कर दावा किया है कि भाजपा ने नीतीश को पूरी तरह घेर लिया है और जबरन उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है।

आरजेडी प्रवक्ता ने कहा, "हमारा पुख्ता दावा है कि नीतीश को डरा-धमका कर जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है। ताकि कल को भाजपा यह झूठा नैरेटिव गढ़ सके कि उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा। सत्ता हथियाने के लिए यह भाजपा का सबसे बड़ा और घृणित षड्यंत्र है, जिसमें मुख्यमंत्री को मोहरा बना दिया गया है।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूरी तरह से लाचार और बेबस हो चुके हैं। भारी मन से उन्होंने अपने करीबियों को बता दिया है कि मैं घिर चुका हूं, मेरी कुछ नहीं चल रही, मजबूरी में नॉमिनेशन कर रहा हूं, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता है।

आरजेडी का कहना है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू आज खौफ और मायूसी के दौर से गुजर रही है। यह एनडीए नहीं, बल्कि बिहार के इतिहास का सबसे शर्मनाक राजनीतिक अपहरण है।

नीतीश जाएंगे राज्यसभा, बिहार में बदलेगा सीएम? होली के दिन बुधवार को दोपहर में बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा उठी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़, राज्यसभा जाएंगे। बिहार में भाजपा का सीएम बन सकता है। बुधवार रात तक सीएम आवास समेत सियासी गलियारों में हलचल का दौर रहा। नीतीश के घर जेडीयू के आला नेताओं ने बैठक की। इसके बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर भी विभिन्न नेताओं की बैठक हुई।

समाचार एजेंसी एएनआई ने भी जेडीयू सूत्रों के हवाले से दावा कर दिया है कि नीतीश सीएम पद छोड़ने वाले हैं और गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। नीतीश के बाद भाजपा से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पर भी अटकलों का दौर चल रहा है। वहीं, नीतीश के बेटे निशांत कुमार का गुरुवार को राजनीति में पदार्पण होगा। वे 5 मार्च को ही जेडीयू की सदस्यता ले लेंगे।