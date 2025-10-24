शाहनवाज हुसैन की चिंता करे भाजपा, मुस्लिम डिप्टी CM के सवाल पर मुकेश सहनी का वार

संक्षेप: वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने महगठबंधन द्वारा मुस्लिम डिप्टी सीएम चेहरा नहीं घोषित किए जाने के सवाल पर शुक्रवार को कहा कि भाजपा को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को अपने नेता शाहनवाज हुसैन की फिक्र करनी चाहिए।

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के सुप्रीमो मुकेश सहनी को महागठबंधन का डिप्टी सीएम फेस बनाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन में मुस्लिम डिप्टी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा को अपने मुस्लिम नेताओं खासकर शाहनवाज हुसैन की फिक्र करने की नसीहत दे दी।

वीआईपी प्रमुख ने शुक्रवार सुबह पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा, “बीजेपी को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की वजह से अल्पसंख्यकों को आज डर सताने लगा है। भाजपा बताए कि उसे अति पिछड़ा और मल्लाह के बेटे को डिप्टी सीएम बनने से पेट में इतना दर्द क्यों है। अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) की फिक्र हम करेंगे, आप (बीजेपी) चिंता मत कीजिए। आप अपने नेता शाहनवाज हुसैन के बारे में फिक्र कीजिए, देश के अल्पसंख्यकों की चिंता कीजिए।”

मुकेश सहनी ने भाजपा से सवाल किया कि क्या अगर केवट-मल्लाह का बेटा राज्य का डिप्टी सीएम बन जाए, सरकार बना दे तो उसे इतनी तकलीफ क्यों होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को दर्द इस बात का होता है कि एक गरीब, पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य का डिप्टी सीएम बन सकता है।

सहनी ने भाजपा पर आरोप गाया कि उन्हें मंत्री बनाया गया था तो वीआईपी के विधायकों को खरीदकर सरकार से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी से इसका जवाब मांगा है। वहीं, महागठबंधन में घटक दलों के बीच फ्रेंडली फाइट पर उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर सहयोगी दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिए हैं। दो-चार सीटें बची हैं, आने वाले समय में उसको भी दूर कर देंगे।