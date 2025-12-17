14 दिनों से पटना से बाहर हैं तेजस्वी, कल एक ट्वीट किया तो बीजेपी ने लापता का पोस्टर लगा दिया

संक्षेप: भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर शेयर कर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को लापता बताते हुए लिखा है कि लापता की तलाश है।

बिहार में बीजेपेी ने तेजस्वी यादव पर पोस्टर के जरिए बड़ा हमला बोला है। दरअसल बिहार चुनाव परिणामों के बाद तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पर कम ही मीडिया के सामने नजर आए हैं। इसपर बीजेपी ने पोस्टर के जरिए तंज कसा है और तेजस्वी यादव को लापत बताया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करीब 14 दिनों से पटना से बाहर हैं। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसके बाद अब बीजेपी ने उनके लापता होने का पोस्टर शेयर किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर शेयर कर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को लापता बताते हुए लिखा है कि लापता की तलाश है। जो पोस्टर बीजेपी ने शेयर किया है उसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है और सबसे ऊपर लिखा गया है लापता। इसके अलावा इस पोस्टर पर लिखा गया है, नाम-तेजस्वी यादव। पहचान - 9वीं फेल। आखिर बार कब देखा- मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए।'

आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पिछले काफी दिनों से सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। अक्सर एक्स पर काफी सक्रियता के साथ बिहार सरकार पर हमला करने वाले तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर सामूहिक आत्महत्या कांड पर 16 दिसंबर को एक्स पर अपनी बात रखी थी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने 2 दिसंबर को एक्स पर एक पोस्ट किया था।

विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार में काफी मुखर रहने वाले तेजस्वी यादव नतीजों के बाद से पब्लिक लाइफ से लगभग गायब हो चुके हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन ही तेजस्वी यादव सदन में नजर आए थे। विधानसभा कार्यवाही से तेजस्वी यादव ने जब दूरी बना ली थी तब उस समय भी इसे लेकर कई तरह की बातें कही गई थीं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए विधानसभा परिसर में मीडिया से कहा था कि वो तेजस्वी यादव को ढूंढ़ रहे हैं। नीरज कुमार ने यह भी कहा था कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं।