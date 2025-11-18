Hindustan Hindi News
BJP sending OBC Keshav Maurya EBC Niranjan Jyoti Dalit Arjun Meghwal as observers to elect MLA leader in Bihar a message
OBC, EBC, SC पर्यवेक्षक से क्या संदेश? बिहार में BJP विधायक दल के नेता का चुनाव ये 3 लीडर कराएंगे

संक्षेप: Bihar BJP Legislative Party Leader: बिहार में भाजपा के 89 विधायक बुधवार को विधायक दल का नेता चुनेंगे। नेता के चुनाव के लिए बीजेपी ओबीसी, ईबीसी और दलित कुल तीन नेताओं की एक पर्यवेक्षक टीम पटना भेज रही है।

Tue, 18 Nov 2025 07:33 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार सबसे बड़ा दल बनी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के 89 विधायक बुधवार को पार्टी के विधायक दल का नेता चुनेंगे। केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव के लिए तीन नेताओं की पर्यवेक्षक टीम बनाकर उन्हें पटना भेज रही है, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया है, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह-पर्यवेक्षक की जवाबदेही मिली है। ऑब्जर्वर टीम में एक-एक ओबीसी, ईबीसी और दलित नेता को भेजना अगर एक रणनीति है तो विधायक दल के नेता के चुनाव में इसका असर दिख सकता है।

केशव प्रसाद मौर्य यूपी में मौर्य जाति (बिहार में कोइरी) के ओबीसी हैं और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा माना जाता है। साध्वी निरंजन ज्योति यूपी में निषाद जाति की ओबीसी हैं, लेकिन निषाद बिहार में ईबीसी हैं। केंद्रीय मंत्री रहीं निरंजन ज्योति 2024 का चुनाव सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से हार गई थीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान की दलित रिजर्व बीकानेर सीट से सांसद हैं। यूपी में 2027 में चुनाव है और वहां सपा के तीन कोइरी सांसद जीत गए हैं। केशव और निरंजन को यूपी चुनाव से पहले बिहार में पर्यवेक्षक बनाकर भेजना, उत्तर प्रदेश के ओबीसी वोटर्स के लिए भी एक संदेश है।

बिहार की राजनीति में देखें तो कोइरी जाति के सारे बड़े नेता एनडीए के ही साथ हैं। चाहे सम्राट चौधरी हों या उपेंद्र कुशवाहा। निषाद जाति के भी एनडीए में कई नेता हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने महागठबंधन का मोर्चा थाम रखा है। सहनी एनडीए में रहते 2022 में यूपी की कई सीटों पर चुनाव लड़ गए थे, जिसके बाद उनको हटाया गया था। बिहार में निषाद अति पिछड़े में गिने जाते हैं, जिसे सीएम नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। बिहार में दलितों के बड़े नेता चिराग पासवान और जीतनराम मांझी एनडीए के साथ हैं।

नीतीश की नई सरकार में बीजेपी कोटे से लगभग 15-16 मंत्री बन सकते हैं। पिछली सरकार में बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप-मुख्यमंत्री बना रखा था। कोइरी जाति के सम्राट भाजपा के सबसे ताकतवर मंत्रियों में गिने जाते हैं। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से हैं और दो डिप्टी सीएम में वो दूसरे नंबर पर माने जाते थे। अगली सरकार में एक राजपूत डिप्टी बनाने की चर्चा चल रही है। बीजेपी अगर डिप्टी सीएम की संख्या नहीं बढ़ाती है तो बड़ी संख्या में विजयी दूसरी जातियों के लिए मौजूदा जाति समीकरण में बदलाव दिख सकता है। एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव भी कल होना है। नीतीश कुमार गुरुवार को गांधी मैदान में शपथ लेंगे।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
