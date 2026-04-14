BREAKING: सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री का ऐलान, नीतीश की जगह लेंगे
सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वह नीतीश कुमार की जगह लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपने पहले सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। बुधवार 15 अप्रैल को सम्राट सीएम पद की शपथ लेंगे।
सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक दल की बैठक में यह ऐलान किया गया। लगभग दो दशक तक बिहार के सीएम रहे नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सम्राट उनकी जगह लेंगे। बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम बनेगा। नीतीश के डिप्टी रहे सम्राट चौधरी अब बिहार में एनडीए सरकार की कमान संभालेंगे। उनके नाम की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी।
नई सरकार का शपथ ग्रहण बुधवार को होगा। लोकभवन में सम्राट चौधरी को राज्यपाल सैयद अता हसनैन मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ कुछ और नेता भी शपथ ले सकते हैं। हालांकि, शपथ ग्रहण छोटा ही होगा। जनता दल यूनाइटेड (JDU) से एक या दो डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है।
विजय सिन्हा ने रखा सम्राट के नाम का प्रस्ताव
बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी गई। इसके बाद शिवराज नए सीएम का नाम लेकर पटना पहुंचे।
पटना में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी विधायकों ने सहमति दे दी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के अगले सीएम के रूप में सम्राट के नाम की घोषणा कर दी।
नई सरकार के गठन को लेकर मंगलवार को पूरे दिन पटना में हलचल रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह अपने कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक बुलाई। इसमें सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने फोटो सेशन कराया। नीतीश की विदाई के चलते कैबिनेट के सदस्य भावुक नजर आए।
इसके बाद दोपहर तीन बजे नीतीश अपने आवास से निकले और लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल सैयद अता हसैनन को इस्तीफा सौंपा। इसके बाद साढ़े 3 बजे भाजपा कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें नए सीएम के नाम पर मुहर लग गई।
मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी दिल्ली से पटना पहुंचे। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होने बुधवार को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी पटना पहुंचने की संभावना है।
सीएम पद की रेस में सबसे आगे रहे सम्राट चौधरी
नीतीश सरकार में नंबर दो की पॉजिशन में रहे सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी। पिछले महीने जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया, तभी से राज्य में भाजपा का सीएम बनने की चर्चा हुई।
नए सीएम की रेस में सबसे ऊपर सम्राट का नाम चला। वह अब तक नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम और सबसे अहम माने जाने वाला गृह मंत्रालय संभाल रहे थे। वह भाजपा विधायक दल के नेता भी थे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी अपने उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट के नाम पर सहमति दी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।