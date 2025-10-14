BJP Candidates List: भाजपा की पहली लिस्ट जारी, 71 कैंडिडेट की सूची में पढ़िए किसे कहां से टिकट

Bihar BJP Seats Candidates List: बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा एनडीए गठबंधन के तहत 101 सीटों पर अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएगी।

Tue, 14 Oct 2025 03:00 PM

Bihar BJP Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 71 कैंडिडेट के नाम शामिल है। जिसमें 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवारों के नामों का औपचारिक ऐलान किया। एनडीए के अहम घटक दल के रूप में बीजेपी इस बार जनता दल (यूनाइटेड) और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी। एनडीए में हुए सीटों के बंटवारे के तहत बीजेपी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सीट और कैंडिटेट की लिस्ट बेतिया- रेणु देवी

रक्सौल- प्रमोद कुमार सिन्हा

पिपरा- श्यामबाबू प्रसाद यादव

मधुबन- राणा रणधीर सिंह

मोतिहारी- प्रमोद कुमार

ढाका- पवन जायसवाल

रीगा- बैद्यनाथ प्रसाद

बथनाहा- अनिल कुमार राम

परिहार- गायत्री देवी

सीतामढ़ी- सुनील कुमार पिंटू

बेनीपट्टी- विनोद नारायण झा

खजौली- अरुण शंकर प्रसाद

बिस्फी- हरिभूषण ठाकुर बचौल

राजनगर- सुजीत पासवान

झंझारपुर- नीतीश मिश्रा

छातापुर- नीरज कुमार सिंह बबलू

नरपतगंज- देवंती यादव

फारबिसगंज- विद्यासागर केसरी

सिकटी- विजय कुमार मंडल

किशनगंज- स्वीटी सिंह

बनमनखी- कृष्ण कुमार ऋषि

पूर्णिया- विजय कुमार खेमका

कटिहार- तारकिशोर प्रसाद

प्राणपुर- निशा सिंह

कोढ़ा- कविता देवी

सहरसा- आलोक रंजन झा

गौरा बौराम- सुजीत कुमार सिंह

दरभंगा- संजय सरावगी

केवटी- मुरारी मोहन झा

जाले- जीवेश मिश्रा

औराई- रमा निषाद

कुढ़नी- केदार प्रसाद गुप्ता

बरुराज- अरुण कुमार सिंह

साहेबगंज- राजू कुमार सिंह

बैकुंठपुर- मिथिलेश तिवारी

सीवान- मंगल पांडेय

दरौंदा- कर्णजीत सिंह

गोरेयाकोठी- देवेश कांत सिंह

तरैया- जनक सिंह

अमनौर- कृष्ण कुमार मंटू

हाजीपुर- अवधेश सिंह

लालगंज- संजय कुमार सिंह

पातेपुर- लखेंद्र कुमार रौशन

मोहिउद्दीननगर- राजेश कुमार सिंह

बछवाड़ा- सुरेंद्र मेहता

तेघड़ा- रजनीश कुमार

बेगूसराय- कुंदन कुमार

भागलपुर- रोहित पांडेय

बांका- राम नारायण मंडल

कटोरिया- पूरण लाल टुडू

तारापुर- सम्राट चौधरी

मुंगेर- कुमार प्रणय

लखीसराय- विजय कुमार सिन्हा

बिहारशरीफ- सुनील कुमार

दीघा- संजीव चौरसिया

बांकीपुर- नितिन नवीन

कुम्हरार- संजय गुप्ता

पटना साहिब- रत्नेश कुशवाहा

दानापुर- रामकृपाल यादव

बिक्रम- सिद्धार्थ सौरव

बड़हरा- राघवेंद्र प्रताप सिंह

आरा- संजय सिंह टाइगर

तरारी- विशाल प्रशांत

अरवल- मनोज शर्मा

औरंगाबाद- त्रिविक्रम सिंह

गुरुआ- उपेंद्र दांगी

गया शहर- प्रेम कुमार

वजीरगंज- बीरेंद्र सिंह

हिसुआ- अनिल सिंह

वारसलीगंज- अरुणा देवी