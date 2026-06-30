राबड़ी देवी डेढ़ बित्ता में दस्तखत करती थीं, तेजस्वी के आरोपों पर संजय सरावगी बोले- वो काला दिन था जब...
संजय सरावगी ने कहा कि राबड़ी देवी को कुछ लिखने भी नहीं आता था जब उन्हें सीएम बना दिया गया। तेजस्वी यादव को कुछ बोलने से पहले इसे याद रखना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ बयानबाजी के बहाने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लिए वह काला दिन था जब उन्होंने बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली थी। कहा है कि कुछ बोलने से पहले तेजस्वी यादव को इसका भी खयाल रखना चाहिए। राजद नेता ने एक बयान में सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप मुख्यमंत्री कहा था। इसके पहले उन्होंने चीप मिनिस्टर शब्द का भी उपयोग किया था।
संजय सरावगी ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राबड़ी देवी को कुछ लिखने भी नहीं आता था जब उन्हें सीएम बना दिया गया। उन्होंने अनपढ़ शब्द का भी उपयोग किया लेकिन, तुरंत संभल गए। कहा कि राबड़ी देवी को ठीक से नाम लिखने भी नहीं आता था। वे डेढ़ बित्ता में(काफी लंबा) अपना हस्ताक्षर करती थीं। तेजस्वी यादव वह दिन भूल गए। इन लोगों को केवल परिवार के आगे कुछ सोचना नहीं है। वह बिहार के लिए काला दिन था। बिहार में कई बड़े और पढ़े लिखे योग्य लीडर थे। लेकिन, लालू प्रसाद यादव ने सबों को किनारे लगाकर अपनी धर्म पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया।
इससे पहले तेजस्वी यादव ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। कहा कि दिल्ली से जो आदेश होता है उसे अंगूठा छाप मुख्यमंत्री लागू करते हैं। बिहार में पढ़ाई, दबाई, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है। छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास लेकिन, करोड़ों की जमीन बड़े लोगों को एक रुपए में दे दिया जाता है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए निवेश करवाना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं है।
रविवार को तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार और बीजेपी से रिशुश्री और टेंडर फिक्सिंग पर बीस सवाल पूछा था। कहा कि रिशुश्री ने बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाकर सरकारी टेंडर में खेल किया। लेकिन, कार्रवाई के नाम पर छोटे कर्मियों को फंसाया जा रहा है। असली गुनाहगार को बचाने में सभी लगे हैं। जिन्हें आरोप लगाकर निलंबित किया गया उनके नाम चार्जशीट में नहीं आया। जिन विभागों में टेंडर में स्कैम हुए उनके मंत्री बी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन सबसे तो यही लगता है कि सब लोग इस खेल में शामिल हैं। रिशुश्री ऐसे ही इतना पावरफुल नहीं था कि सरकारी टेंडर मनचाहे तरीके से कमीशन लेकर किसी को भी दिलवा लेता था।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें