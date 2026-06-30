राबड़ी देवी डेढ़ बित्ता में दस्तखत करती थीं, तेजस्वी के आरोपों पर संजय सरावगी बोले- वो काला दिन था जब...

संजय सरावगी ने कहा कि राबड़ी देवी को कुछ लिखने भी नहीं आता था जब उन्हें सीएम बना दिया गया। तेजस्वी यादव को कुछ बोलने से पहले इसे याद रखना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ बयानबाजी के बहाने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लिए वह काला दिन था जब उन्होंने बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली थी। कहा है कि कुछ बोलने से पहले तेजस्वी यादव को इसका भी खयाल रखना चाहिए। राजद नेता ने एक बयान में सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप मुख्यमंत्री कहा था। इसके पहले उन्होंने चीप मिनिस्टर शब्द का भी उपयोग किया था।

संजय सरावगी ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राबड़ी देवी को कुछ लिखने भी नहीं आता था जब उन्हें सीएम बना दिया गया। उन्होंने अनपढ़ शब्द का भी उपयोग किया लेकिन, तुरंत संभल गए। कहा कि राबड़ी देवी को ठीक से नाम लिखने भी नहीं आता था। वे डेढ़ बित्ता में(काफी लंबा) अपना हस्ताक्षर करती थीं। तेजस्वी यादव वह दिन भूल गए। इन लोगों को केवल परिवार के आगे कुछ सोचना नहीं है। वह बिहार के लिए काला दिन था। बिहार में कई बड़े और पढ़े लिखे योग्य लीडर थे। लेकिन, लालू प्रसाद यादव ने सबों को किनारे लगाकर अपनी धर्म पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया।

इससे पहले तेजस्वी यादव ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। कहा कि दिल्ली से जो आदेश होता है उसे अंगूठा छाप मुख्यमंत्री लागू करते हैं। बिहार में पढ़ाई, दबाई, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है। छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास लेकिन, करोड़ों की जमीन बड़े लोगों को एक रुपए में दे दिया जाता है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए निवेश करवाना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं है।