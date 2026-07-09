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बांकीपुर में बेशर्मी से घूम रहे; संजय सरावगी के निशाने पर प्रशांत किशोर? तेजस्वी पर भी भड़के

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर विधानसभा चुनाव के एनडीए उम्मीदवार अभिषेक सिन्ही की नामांकन सभा में  संजय सरावगी ने प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा।

बांकीपुर में बेशर्मी से घूम रहे; संजय सरावगी के निशाने पर प्रशांत किशोर? तेजस्वी पर भी भड़के

Bankipur By-Election: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जन सुराज के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला किया है। नाम लिए बगैर कहा है कि कुछ लोग बेशर्मी से बांकीपुर में घूम रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के एनडीए उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा की नामांकन सभा के मंच से संजय सरावगी ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अन्य उम्मीदवार दूसरे स्थान या वोट काटने के लिए मैदान में हैं।

नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के तौर पर अभिषेक सिन्हा के नामांकन के साथ ही बांकीपुर उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई। गुरुवार को अभिषेक सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद सभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा भाजपा, जदयू, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोजपा आरवी के बड़े नेता मौजूद रहे। संजय सरावगी ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक बूथ कमेटी के कार्यकर्ता को भी बड़ा मौका मिलता है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा।

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उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कहते थे कि जदयू को अगर 25 सीटें भी मिल गईं तो राजनीति से सन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे। लेकिन आजकल वे फिर से बिहार में और बांकीपुर में बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं। जो मुंह में आता है वह बोल जाते हैं। अपनी ही बात का लाज नहीं रखते। जिस पार्टी को 25 पर समेट रहे थे उसे 85 सीटें मिलीं। तो उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए। बिहार में हरदी इतनी आसानी से नहीं लगती।

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तेजस्वी यादव और राजद पर भी संजय सरावगी ने जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने तो मैदान ही छोड़ दिया। अपनी पार्टी का स्थापना दिवस भी समय से नहीं मनाए। चार दिन पहले ही काम पूरा करके विदेश यात्रा पर निकल गए। बिहार में चुनाव है और तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं। इसी से लगता है कि राजद पहले ही चुनाव के नतीजे का अनुमान लगा चुका है। बांकीपुर में नितिन नवीन और नवीन किशोर सिन्हा के कार्यकाल में बांकीपुर की सूरत बदल गई। हमारे नेता हर परिवार से जुड़े हैं।

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संजय सरावगी ने कहा कि बांकीपुर की जनता समझ रही है कि यहां की मिट्टी के लाल नितिन नवीन को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अभिषेक सिन्हा आपके बीच के कार्यकर्ता हैं। यह चुनाव आप सभी लड़ रहे हैं। इन्हें आशीर्वाद देकर नितिन नवीन जी का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। जदयू के नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से जनता एनडीए के उम्मीदवार को जीत दिलाएगी। जनता फैसला कर चुकी है। नतीजे निकल चुके हैं। चुनाव की महज औपचारिकता बची है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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