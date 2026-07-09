बांकीपुर में बेशर्मी से घूम रहे; संजय सरावगी के निशाने पर प्रशांत किशोर? तेजस्वी पर भी भड़के

बांकीपुर विधानसभा चुनाव के एनडीए उम्मीदवार अभिषेक सिन्ही की नामांकन सभा में संजय सरावगी ने प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा।

Bankipur By-Election: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जन सुराज के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला किया है। नाम लिए बगैर कहा है कि कुछ लोग बेशर्मी से बांकीपुर में घूम रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के एनडीए उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा की नामांकन सभा के मंच से संजय सरावगी ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अन्य उम्मीदवार दूसरे स्थान या वोट काटने के लिए मैदान में हैं।

नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के तौर पर अभिषेक सिन्हा के नामांकन के साथ ही बांकीपुर उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई। गुरुवार को अभिषेक सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद सभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा भाजपा, जदयू, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोजपा आरवी के बड़े नेता मौजूद रहे। संजय सरावगी ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक बूथ कमेटी के कार्यकर्ता को भी बड़ा मौका मिलता है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कहते थे कि जदयू को अगर 25 सीटें भी मिल गईं तो राजनीति से सन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे। लेकिन आजकल वे फिर से बिहार में और बांकीपुर में बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं। जो मुंह में आता है वह बोल जाते हैं। अपनी ही बात का लाज नहीं रखते। जिस पार्टी को 25 पर समेट रहे थे उसे 85 सीटें मिलीं। तो उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए। बिहार में हरदी इतनी आसानी से नहीं लगती।

तेजस्वी यादव और राजद पर भी संजय सरावगी ने जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने तो मैदान ही छोड़ दिया। अपनी पार्टी का स्थापना दिवस भी समय से नहीं मनाए। चार दिन पहले ही काम पूरा करके विदेश यात्रा पर निकल गए। बिहार में चुनाव है और तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं। इसी से लगता है कि राजद पहले ही चुनाव के नतीजे का अनुमान लगा चुका है। बांकीपुर में नितिन नवीन और नवीन किशोर सिन्हा के कार्यकाल में बांकीपुर की सूरत बदल गई। हमारे नेता हर परिवार से जुड़े हैं।