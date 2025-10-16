बिहार चुनाव: बेटा, बहू पिता और पत्नी; बीजेपी से लेकर राजद तक, रिश्तेदारों को टिकट देने में कोई नहीं पीछे

संक्षेप: रघुनाथपुर से मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव को बे-टिकट कर सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को उतारा गया है। रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पहली बार अलौली से चुनाव लड़ेंगे।

सियासत में परिवारवाद पर जितने हमले हुए, इसकी जड़ें उतनी मजबूत होती चली गईं। हाल के चुनावों में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन नेताओं ने परिजनों को टिकट से नवाजने में अपनी ताकत झोंकी और ज्यादातर कामयाब भी रहे। किसी भी दल ने अपने नुमाइंदों को मायूस नहीं किया। बिहार विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी होने के साथ ही राजनीतिक घरानों के सदस्यों का नाम भी खुलकर सामने आ रहा है। जिन दलों की सूची जारी नहीं हुई है, वहां विरासत में मिली राजनीति को आगे बढ़ाने वाले दर्जनों नेताओं की सक्रियता उनके चुनावी दंगल में उतरने की तस्दीक कर रहे हैं।

नेताओं के पुत्र, पिता और पत्नी को टिकट देने में कोई दल पीछे नहीं है। कई राजनेता खुद की बजाए अपने बेटे या पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं। राजद ने संदेश की विधायक किरण देवी की जगह उनके बेटे दीपू सिंह को सिंबल दिया है, तो भाजपा ने गौराबौराम से विधायक स्वर्णा सिंह की जगह उनके पति सुजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व सांसद अजय निषाद ने लोकसभा चुनाव में बेटिकट होने के बाद भाजपा से इस्तीफा दिया था। तीन दिन पहले वापस भाजपा में लौटे। उनकी पत्नी रमा निषाद औराई से चुनाव लड़ेंगी।

हाल ही में राजद में शामिल हुए पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को अरवल या गोह से उतारने की तैयारी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉ अशोक राम हाल ही जदयू में शामिल हुए थे। उनके बेटे अतिरेक को कुशेश्वरस्थान से सिंबल मिला है। भाजपा ने पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह के पुत्र त्रिविक्रम सिंह को औरंगाबाद से टिकट दिया है। रालोमो प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से एनडीए की उम्मीदवार होंगी।

लोजपा (आर) प्रमुख चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई से सांसद हैं। इस बार चिराग के भांजे सीमांत मृणाल को गरखा से टिकट मिला है। उधर, रघुनाथपुर से मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव को बे-टिकट कर सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को उतारा गया है। रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पहली बार अलौली से चुनाव लड़ेंगे।

कांग्रेस में भी नाते-रिश्तेदारों की कमी नहीं कांग्रेस में विधान पार्षद मदन मोहन झा के पुत्र माधव झा (बेनीपुर से), सांसद अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश सिंह के पुत्र शशिशेखर, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अविजीत भी कांग्रेस से मैदान में उतरने जा रहे हैं।

मांझी की बहू और समधन भी मैदान में हम को एनडीए में मिली छह सीटों में से चार पर राजनीतिक परिवार के लोग प्रत्याशी बनाये गये हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा इमामगंज और समधन ज्योति देवी बाराचट्टी से प्रत्याशी हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार के भतीजे रोमित कुमार अतरी से भाई अनिल कुमार (विधायक) टिकारी से प्रत्याशी हैं।

पूर्व सांसद के तीन परिजन मैदान में होंगे। अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज जहानाबाद में किसी सीट से जदयू के प्रत्याशी बनाए जाने वाले हैं। यानी हाल ही जदयू में आए पूर्व सांसद अरुण कुमार के तीन रिश्तेदार मैदान में होंगे।

जनसुराज में आरसीपी की बेटी को टिकट पहली बार बिहार की सियासत में दावेदारी पेश कर रही जनसुराज ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता को अस्थावां से मैदान में उतारा है। भाकपा के पूर्व विधायक रामनरेश पांडेय के पुत्र राकेश पांडेय हरलाखी से पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। बसपा ने करगहर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के बेटे उदय कुमार को उतारा है।

जदयू में भी कई नाम जदयू में भी पहली बार कई राजनीतिक परिवारों के लोग मैदान में उतरेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह के भाई राहुल सिंह को डुमरांव से टिकट मिला है। गायघाट से लोजपा (आर) सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल और मीनापुर से पूर्व विधायक दिनेश कुशवाहा के पुत्र अजय सहनी को सिंबल मिला है। सकरा से अशोक कुमार चौधरी के बेटे आदित्य कुमार, सिकटा से पूर्व भाजपा विधायक दिलीप वर्मा के बेटे समृद्ध वर्मा और इस्लामपुर से स्व. राजीव रंजन के बेटे रुहेल रंजन को प्रत्याशी बनाया गया है। नवीनगर से पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे अंशुमान के लड़ने की चर्चा है।

भाजपा : 11 प्रत्याशी राजनीतिक परिवारों से भाजपा की पहली सूची में 11 नाम ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। इनमें बड़हरा से राघवेन्द्र प्रताप सिंह (पूर्व मंत्री अंबिका शरण के बेटे), झंझारपुर से उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा (पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र के बेटे), बरुराज से अरुण सिंह (पूर्व विधायक बृज किशोर सिंह के पुत्र) बांकीपुर से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन (नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र), दीघा से संजीव चौरसिया (पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया के बेटे) शामिल हैं। इसी तरह मधुबन से प्रत्याशी राणा रणधीर के पिता सीताराम सिंह राजद सरकार में मंत्री और सांसद रहे थे।

राजद में करीब एक दर्जन प्रत्याशी नेताओं के नाते रिश्तेदार ● तेजस्वी यादव : लालू प्रसाद के पुत्र, (राघोपुर, राजद)

● श्रेयसी सिंह : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री, (जमुई, भाजपा)

● विजय प्रकाश : पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव के भाई, (जमुई, राजद)

● राहुल तिवारी : पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी के पुत्र, (शाहपुर, राजद)

● कौशल किशोर : पूर्व मंत्री सत्यदेव नारायण आर्य के पुत्र, (राजगीर,जदयू)

● आलोक मेहता : पूर्व मंत्री तुलसीदास मेहता के बेटे, (उजियारपुर, राजद)

● नीतू कुमारी : पूर्व मंत्री आदित्य सिंह की बहू, (हिसुआ, कांग्रेस)

● विशाल प्रशांत : पूर्व विधायक सुनील पांडेय के पुत्र, (तरारी, भाजपा)

● समीर कुमार महासेठ : पूर्व मंत्री राजकुमार महासेठ के पुत्र, (मधुबनी, राजद)

● सुदय यादव : पूर्व मंत्री मुंद्रिका यादव के बेटे, (जहानाबाद, राजद)

● कुमार सर्वजीत : पूर्व सांसद राजेश कुमार के बेटे, (बोधगया, राजद)