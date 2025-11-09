Bihar Elections: बिहार चुनाव में महिलाओं को टिकट देने में राजनीतिक दल पिछड़े, सबसे ज्यादा इस पार्टी ने दिया

संक्षेप: Bihar Elections: राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो बसपा और जनसुराज ने सबसे अधिक महिलाओं को टिकट दिये। बसपा ने 180 में 26 सीट पर, जबकि जनसुराज ने 231 में 25 सीट पर महिला उम्मीदवार उतारे।

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मैदान में उतरे कुल उम्मीदवारों में मात्र 9.75 फीसदी महिलाएं हैं। दोनों चरणों को मिलाकर 2616 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या मात्र 255 है। महिलाओं की भागीदारी का यह आंकड़ा 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के मुकाबले 1.25 फीसदी कम है। 2020 में तीन चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में 370 महिलाएं समेत कुल 3362 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। अब तक हुए 17 विधानसभा चुनावों में औसत और संख्या दोनों के हिसाब से महिलाओं की यह सर्वाधिक भागीदारी थी।

राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो बसपा और जनसुराज ने सबसे अधिक महिलाओं को टिकट दिये। बसपा ने 180 में 26 सीट पर, जबकि जनसुराज ने 231 में 25 सीट पर महिला उम्मीदवार उतारे। इनके बाद राजद ने 140 में 23, जदयू ने 101 में 13, भाजपा ने 101 में 12, रालोजपा ने 36 में सात, कांग्रेस ने 60 में पांच और लोजपा (रामविलास) ने 28 में पांच महिलाओं को टिकट दिया।

अन्य महत्वपूर्ण दलों में आप ने 83 में तीन, हम सेकुलर ने छह में दो, द प्लूरल्स पार्टी ने 18 में दो, जबकि एसआईएमआईएम ने 28 में एक, सीपीआई (एमएल) ने 20 में एक, वीआईपी ने 12 में एक, रालोमो ने छह में एक और आईआईपी ने कुल तीन में एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया। महागठबंधन से भाकपा और माकपा दल से कोई महिला उम्मीदवार नहीं हैं।

निर्दलीय लड़ने में महिलाओं की रुचि कम आंकड़ों को देखें तो निर्दलीय लड़ने में भी महिलाओं की रुचि नहीं दिखी। राज्यभर की सभी 243 सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 926 उम्मीदवारों में मात्र 85 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर हैं। बीते छह विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें तो 2020 में कुल उम्मीदवारों में से 11 फीसदी, 2015 में 8.6 फीसदी, 2010 में 9.5 फीसदी, 2005 अक्तूबर में 6.9 फीसदी, 2005 फरवरी में आठ फीसदी और 2000 में मात्र पांच फीसदी महिला उम्मीदवारों ने ही भागीदारी निभाई।