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नीट आंदोलन, भरत तिवारी प्रकरण और राशन कार्ड; भाजपा ने ढूंढ ली बांकीपुर में हार की वजह

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद बिहार बीजेपी ने अहम समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में हार की वजहों को तलाशा गया है। बैठक में नेताओं ने माना है कि भरत तिवारी प्रकरण भी पार्टी की हार की एक वजह रही। 

Nitin Nabin
बिहार बीजेपी ने समीक्षा बैठक कर बांकीपुर गंवाने की वजहों पर चर्चा की है।

बांकीपुर विधानसभा सीट गंवाने के बाद अब भाजपा में मंथन का दौर है। बुधवार को बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस हार की वजहों पर माथापच्ची की है। इस दौरान बांकीपुर में हार की कई बड़ी वजहें निकलकर सामने आई हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर हार की बड़ी वजह विरोधियों की ओर से गढ़े गए नैरेटिव का कड़ा प्रतिकार नहीं किया जाना माना है। इसके अलावा राशन कार्ड बनाने में परेशानी, सेटेलाइट टाउनशिप में किसानों की ली जा रही जमीन के मसले पर भी लोगों में नाराजगी देखी गई।

नीट आंदोलन के मसले पर युवाओं के आंदोलन का भी असर बांकीपुर में हुआ। प्रदेश भाजपा ने बुधवार को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हार को लेकर गहन मंथन किया। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में सीएम सम्राट चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव सहित पार्टी के पटना के विधायक, सांसद और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे।

उपचुनाव में सक्रिय रहने नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया। लगभग दो घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश नेतृत्व ने डेढ़ दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं से फीडबैक लिया। समीक्षा में यह उभरकर आया कि पार्टी के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा था कि बांकीपुर में भाजपा कुत्ता-बिल्ली को भी खड़ा कर देगी तो वह जीत जाएगा। लेकिन, विरोधियों ने इस वाक्य पर नैरेटिव सेट किया, जिसका भाजपा की ओर से कड़ा प्रतिकार नहीं हो सका।

बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने मोहल्ले के बजाए दूसरे बूथों पर तैनात कर दिया गया, जिससे मतदाताओं को घरों से मतदान केंद्र तक लाने में परेशानी हुई। यूजीसी, भरत तिवारी प्रकरण को भी मतदाताओं में नाराजगी का एक कारण बताया गया। बीच चुनाव में उम्मीदवार बदले जाने पर भी विरोधियों को माइलेज मिलने की बात कही गई।

युवाओं के लिए राज्य में चलाई जा रहीं योजनाओं का प्रचार करें : मुख्यमंत्री

बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीट आंदोलन में बिहार ने देश में सबसे पहले केस वापस लेने का निर्णय लिया। युवाओं के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसका प्रचार-प्रसार हो। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि हार से हमें सबक लेना है। हमें जो भी कारण मिले हैं, उस पर काम करना है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना है। विरोधियों की हर बात का जवाब देना है। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों को अनुशासित, प्रभावी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का आह्वान करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती ही भाजपा की सबसे बड़ी पहचान है। बैठक का संचालन महामंत्री सरोज रंजन पटेल ने किया। विधायक संजीव चौरसिया सहित पार्टी के अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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