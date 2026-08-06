नीट आंदोलन, भरत तिवारी प्रकरण और राशन कार्ड; भाजपा ने ढूंढ ली बांकीपुर में हार की वजह

बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद बिहार बीजेपी ने अहम समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में हार की वजहों को तलाशा गया है। बैठक में नेताओं ने माना है कि भरत तिवारी प्रकरण भी पार्टी की हार की एक वजह रही।

बांकीपुर विधानसभा सीट गंवाने के बाद अब भाजपा में मंथन का दौर है। बुधवार को बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस हार की वजहों पर माथापच्ची की है। इस दौरान बांकीपुर में हार की कई बड़ी वजहें निकलकर सामने आई हैं। भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर हार की बड़ी वजह विरोधियों की ओर से गढ़े गए नैरेटिव का कड़ा प्रतिकार नहीं किया जाना माना है। इसके अलावा राशन कार्ड बनाने में परेशानी, सेटेलाइट टाउनशिप में किसानों की ली जा रही जमीन के मसले पर भी लोगों में नाराजगी देखी गई।

नीट आंदोलन के मसले पर युवाओं के आंदोलन का भी असर बांकीपुर में हुआ। प्रदेश भाजपा ने बुधवार को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हार को लेकर गहन मंथन किया। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में सीएम सम्राट चौधरी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव सहित पार्टी के पटना के विधायक, सांसद और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे।

उपचुनाव में सक्रिय रहने नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया। लगभग दो घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश नेतृत्व ने डेढ़ दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं से फीडबैक लिया। समीक्षा में यह उभरकर आया कि पार्टी के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा था कि बांकीपुर में भाजपा कुत्ता-बिल्ली को भी खड़ा कर देगी तो वह जीत जाएगा। लेकिन, विरोधियों ने इस वाक्य पर नैरेटिव सेट किया, जिसका भाजपा की ओर से कड़ा प्रतिकार नहीं हो सका।

बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने मोहल्ले के बजाए दूसरे बूथों पर तैनात कर दिया गया, जिससे मतदाताओं को घरों से मतदान केंद्र तक लाने में परेशानी हुई। यूजीसी, भरत तिवारी प्रकरण को भी मतदाताओं में नाराजगी का एक कारण बताया गया। बीच चुनाव में उम्मीदवार बदले जाने पर भी विरोधियों को माइलेज मिलने की बात कही गई।