भाजपा की रेणु देवी के पास दो लग्जरी गाड़ियां; बेतिया, कोलकाता और पटना में मकान

संक्षेप: पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी पर कोई ऐसा आपराधिक मामला नहीं है जिनमें इनको दोषी करार दिया गया हो। सिकटा के माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने अपनी सालाना आय 5.11 लाख रुपये दिखाई है।

Sat, 18 Oct 2025 07:02 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, बेतिया
बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम और बेतिया विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी रेणु देवी के पास फिलहाल सात लाख 12 हजार 501 रुपये नकद हैं। इसके अलावा रेणु देवी के पास कुल 1 करोड़ 14 लाख 29 हजार 924 रुपये की संपत्ति है, जिनमें वाहन, सोना, चांदी व आर्म्स शामिल हैं। इनके पास 25 लाख 82 हजार 516 रुपये मूल्य के 510 ग्राम सोना, 75 हजार रुपये कीमत की 1.5 किलो चांदी है। दो एसयूवी वाहन है। आर्म्स में पिस्टल व रायफल हैं।

इनके पास आठ जगहों पर कुल एक एकड़ 96. 43 एकड़ जमीन है। बेतिया और पटना में अपना मकान है। पति के नाम पर कोलकाता के जोगचा हावड़ा में मकान है। एडीबी बैंक में वाहन लोन के नाम पर 5,46,594 राशि बकाया है। उनपर कोई ऐसा आपराधिक मामला नहीं है जिनमें इनको दोषी करार दिया गया हो। इन्होंने 1975 में बेतिया के संत तेरेसा बालिका उच्च विद्यालय से मैट्रिक और 1977 में मुजफफरपुर के एमडीडीएम कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की।

नारायण प्रसाद लग्जरी वाहनों के हैं शौकीन व खुद के पास 20 तो पत्नी के पास 30 लाख का सोना

नौतन के भाजपा प्रत्याशी नारायण प्रसाद के पास फिलहाल एक लाख दस हजार और इनकी पत्नी के पास एक लाख की राशि है। अलग-अलग बैंकों में खाते हैं। इनके पास 1 करोड़ 20 लाख 65 हजार 922 रुपये की संपत्ति है जिनमें सोना चांदी और वाहन शामिल है। इनकी पत्नी के पास 31 लाख 76 हजार 964 रुपये की चल संपत्ति है। इनके पास जीप, इनोवा और स्कॉर्पियो वाहन है। इनके पास बीस लाख का सोना एवं 27 हजार मूल्य की चांदी है।

इनकी पत्नी के पास तीस लाख का सोना व 72 हजार कीमत की चांदी के जेवर हैं। नारायण प्रसाद के पास एक रिवॉल्वर व एक गन भी है। अगल अलग जगहों पर इनके नाम पर चार एकड़ 35 डिस्मील जमीन है। इनके पास पैतृक संपत्ति भी है। वाहन लोन के नाम पर एसबीआई में 3 लाख 68 हजार 523 रुपये बकाया है। इनके और इनकी पत्नी के पास किसी प्रकार का इनकम टैक्स अथवा जीएसटी टैक्स बकाया नहीं है। इन्होंने 1972 में बेतिया के केआर हाई स्कूल से दसवी की परीक्षा पास की है।

63.50 लाख के मालिक हैं माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता , पत्नी के पास 55 लाख

सिकटा के माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता 63 लाख 50 हजार रुपये संपत्ति के मालिक हैं। जबकि उनकी पत्नी 55 लाख रुपये अचल संपत्ति की मालकिन हैं। विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के जिम्में 9 लाख रुपये का महिंद्रा फाइनेंस का कर्ज है। जबकि उनके विभिन्न बैंकों के खाते में लगभग 5 लाख रुपये जमा है। इनपर विभिन्न स्थानों में चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

2024 -25 के आयकर रिटर्न में इन्होंने अपनी आय 5 लाख 11 हजार 590 रुपया दिखाया है। इनके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी है जो महिंद्रा फाइनेंस से ली गई है। उनके पत्नी के पास 20 ग्राम सोना, 300 ग्राम चांदी जिसका बाजार मूल्य लगभग 2.50 लाख रुपये है। इनके पास संयुक्क परिवार के नाम से 49 लाख की जमीन हैं जिसका बंटवारा नहीं हुआ है।

पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम, 3 करोड़ की भूमि के साथ 13 लाख रुपये कैश, कई वाहन भी

सिकटा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले पूर्व मंत्री खुर्शीद फिरोज आलम पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का एक केस पटना कोतवाली में वर्ष 2006 में दर्ज हुआ था। इसमें उन्हें एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 1500 रुपये अर्थदंड का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि तुरंत उन्हें जमानत मिल गई और उन्होंने इसके विरुद्ध विशेष न्यायधीश एमपी एमएलए कोर्ट पटना में वाद दाखिल किया है।

पूर्व मंत्री के पास नकदी 1274786 रुपये हैं जबकि तीन बैंक खाते में करीब 42 हजार रुपये जमा हैं। इनके पास कुल चल संपति 32.23 लाख रुपये की है। इसमें महिंद्रा ट्रैक्टर, बाइक, लोडर, जेसीबी आदि शामिल हैं। हालांकि अन्य कोई चारपहिया इनके पास नहीं है। पूर्व मंत्री के पास कुल 3.33 करोड़ की जमीन है। जबकि 79.92 लाख रुपयेके ये कर्जदार हैं।