अवध से हटाया, अब मगध से हटेगी बीजेपी; कल वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होने कहा कि जैसे अवध से हटाया, वैसे ही मगध से भी भाजपा हटेगी। बिहार बीजेपी का पलायन तय है।

बिहार में जारी राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को पटना पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर बातचीत के दौरान उन्होने भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जैसे अवध से हम लोगों ने भाजपा को बाहर किया गया, वैसे ही अब मगध से भाजपा को हटाएंगे, बीजेपी का बिहार से पलायन तय है। सपा प्रमुख ने कहा कि बिहार की जनता ने इस यात्रा को जबरदस्त समर्थन देकर यह संदेश दिया है। इस बार जो आवाज बिहार से उठी है, वह पूरे देश में गूंज रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिल कर बिहार की जनता को जागरूक करने का काम किया है।

वहीं पीएम मोदी पर वोटर अधिकार यात्रा के मंच से की गई टिप्पणी के विवाद पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की भाषा पर कोई सवाल नहीं उठाता। 'क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा नहीं सुनी? क्या वोट का अधिकार छीनना अपमान नहीं है? संविधान ही हमारा समाधान है और समय आने पर यही संविधान तलवार की तरह काम करेगा'।