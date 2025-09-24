बिहार चुनाव लड़ने के लिए BJP में अब तक 5000 से अधिक आवेदन, युवाओं का बायोडाटा सबसे ज्यादा

वर्तमान में भाजपा के 80 विधायक हैं। वर्ष 2020 के चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब एनडीए में चार दल थे। इस बार एनडीए में पांच दल हैं। इनमें भाजपा, जदयू, लोजपा आर, हम और रालोमो शामिल हैं। एनडीए के तहत भाजपा इस चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तो अगले दो सप्ताह में साफ होगा।

बिहार विधानसभा का चुनाव मुहाने पर आ चुका है। ऐसे में चुनाव लड़ने की इच्छा पाले लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। टिकट की चाह में लोग पार्टी कार्यालयों में उमड़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में पांच हजार से अधिक लोगों के आवेदन उनके बायोडाटा के साथ आ चुके हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। विभिन्न स्रोतों से सभी अपना आवेदन जमा कर रहे हैं। सबसे अधिक आवेदन पार्टी कार्यालय में पहुंचकर लोग जमा कर रहे हैं। वहीं, कई वरिष्ठ नेताओं को भी अपना बायोडाटा दे रहे हैं। आवेदकों में सर्वाधिक संख्या युवाओं की है, जिनकी उम्र 35 से 45 वर्ष तक की है। इनमें पार्टी से जुड़े नेता, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, ग्राम पंचायत, नगर निकाय के प्रतिनिधि तथा समाजसेवी शामिल हैं।

दरअसल, बिहार शुरू से संवेदनशील और जागरूक राजनीतिक राज्य के रूप में जाना जाता रहा है। चुनाव लड़ने की इच्छा से आगे आए युवाओं का हुजूम इसका ताजा प्रमाण भी दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उन विधानसभा क्षेत्रों से अधिक आवेदन मिले हैं, जहां के विधायक उम्रदराज हैं। यहां के दावेदारों को इस बात का अंदाजा है कि वर्तमान विधायक का टिकट कट सकता है। पार्टी में अंदरखाने भी इस बात की चर्चा जोरों पर है। अपना बायोडाटा जमा करने के साथ ही आवेदक नेताओं से मिलकर अपना दावा भी पेश कर रहे हैं। पार्टी का लंबे समय तक सेवा करने का हवाला दे रहे हैं।

वहीं, कई ऐसे हैं जिनकी उम्र अब 70 वर्ष के आस-पास है, लेकिन कभी चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला सका है। अब, वे अपने परिवार के किसी सदस्य के टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। वहीं, कई नेता-कार्यकर्ता यह भी धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे जनसुराज में चले जाएंगे। अथवा किसी दूसरे पार्टी से जाकर चुनाव लड़ जाएंगे। इससे भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि पटना के क्षेत्रों में कुम्हरार और दानापुर से सबसे अधिक आवेदन बायोडाटा जमा हुए हैं।