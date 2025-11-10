Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBJP Ravi Shankar Prasad Fire on Tejashwi start making frivolous statements Bihar election
इनके मन का नहीं होता तो…तेजस्वी के आरोपों पर भड़की भाजपा; राहुल गांधी को भी लपेटा

इनके मन का नहीं होता तो…तेजस्वी के आरोपों पर भड़की भाजपा; राहुल गांधी को भी लपेटा

संक्षेप: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर भाजपा ने करारा जवाब दिया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों को जब मनचाहा परिणाम नहीं मिलता वह अजीब बयान देने लगते हैं।

Mon, 10 Nov 2025 05:15 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर भाजपा ने करारा जवाब दिया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों को जब मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, जब इनके मन का नहीं होता है तो यह लोग हल्की भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। हैं। फिर यह लोग अपने बयानों में चुनाव आयोग, अदालतों, सीएजी और संसद तक पर सवाल उठाने लगते हैं। यह लोग रोना शुरू कर देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र के बेहद अहम अंगों पर हमला करना इन लोगों की आदत है। रविशंकर प्रसाद तेजस्वी यादव के उन आरोपों का जवाब दे रहे थे, जिसमें आरजेडी नेता ने कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है। साथ ही उन्होंने इसे भाजपा का टूल बताया था।

विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप के बीच रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया कि यह लोग चुनाव कैसे जीते? आरजेडी ने कैसे चुनाव जीता? हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कैसे जीते? राहुल गांधी यूपी में कैसे जीते? भाजपा सांसद ने कहा कि यह सभी चुनाव तो चुनाव आयोग ही कराता है। यह लोग तो यह भी कहते हैं कि संविधान खतरे में है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी बेहद हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Tejaswi Yadav
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।