भाजपा के पूर्व अध्यक्षों से मिले भावी चीफ; आडवाणी, जोशी, राजनाथ, गडकरी, शाह के घर पहुंचे नितिन नवीन

संक्षेप: बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद नितिन नवीन ने पार्टी के पूर्व अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होने आडवाणी, जोशी, राजनाथ, गडकरी और शाह से मुलाकात की।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद नितिन नवीन ने नई दिल्ली में मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्षों समेत सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट की। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रख्यात विचारक मुरली मनोहर जोशी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट की।

पूर्व उपप्रधानमंभत्री लाल कृष्ण आडवाणी से भेंट कर उनका स्नेह और आशीर्वाद लिया। इस दौरान संगठनात्मक मजबूती, राष्ट्र निर्माण, सुशासन, विकासात्मक कार्यों एवं जनसेवा से जुड़े विषयों पर सकारात्मक एवं प्रेरणादायी संवाद उनका सभी नेताओं से हुआ। नितिन नवीन ने वरिष्ठ नेताओं के स्नेह एवं मार्गदर्शन को आत्मसात करते हुए संगठन और समाज के हित में समर्पित भाव से निरंतर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

मालूम हो कि नितिन नवीन को पार्टी में यह जिम्मेदारी भाजपा संसदीय बोर्ड ने 14 दिसंबर को दी थी। इसके अगले दिन 15 दिसंबर को वह दिल्ली गए और पार्टी मुख्यालय में जाकर पदभार संभाला। अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया।