विधान परिषद चुनाव की से पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिले संजय सरावगी, दीपक प्रकाश की सीट पक्की?

सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवहा से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार विधान परिषद चुनाव पर चर्चा हुई। कुशवाहा के बेटे मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाना है।

Sanjay Sarogi meets Uendra Kushwaha: बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद उपेन्द्र कुशवाहा से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने उनके पटना स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह सांसद शिवेश कुमार भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान समसामयिक विषयों एवं जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में विधान परिषद के चुनाव के नजरिए से इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रालोमो सुप्रीमो के सुपुत्र सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। भाजपा उनको अपने कोटे से विधान परिषद भेज सकती है। दोनों नेताओं के बीच इस मसले पर भी बातचीत हुई। नीतीश कुमार के पुत्र और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को भी विधान परिषद भेजा जाना है।

अगले माह 28 जून को इसी साल 9 सीटों पर विधान पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है जबकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से खाली एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग जल्द अधिसूचना जारी कर सकता है क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि मई के अंतिम सप्ताह या जून की शुरुआत में विधान परिषद चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है।

आंकड़ों के अनुसार विधान परिषद की 10 सीटों में एक 9 पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है। एनडीए के पास 201 विधायक हैं और एक विधान परिषद के लिए 25-26 विधायकों के मत की जरूरत है। चर्चा यह भी है कि एनडीए में विधान परिषद की सीटों का बंटवारा भी फाइनल हो गया है। तीन सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी तो तीन पर जदयू के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। एक सीट चिराग पासवान की लोजपा आरवी के खाते में एक सीट और रालोमो को एक सीट मिलेगी। रालोमो की सीट पर दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का भी विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है।