बीजेपी 'प्रेम' से बनाएगी सत्ता का संतुलन, विपक्ष के हमलों को भी रोकने की रणनीति

संक्षेप:

भाजपा ने लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष का पद प्राप्त किया है। भाजपा कोटे से ही विधान परिषद के सभापति होने के कारण यह संभावना जताई जा रही थी कि यह पद जदयू के पास जा सकता है। लेकिन, भाजपा पहले दिन से ही इस पद को लेकर गंभीर थी। वह जानती है कि सत्ता संतुलन के लिए इस पद के क्या मायने हैं?

Wed, 3 Dec 2025 11:12 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड जनादेश के बाद भाजपा के कोटे में फिर से स्पीकर का पद आना राजनीतिक रूप से पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। सदन के अंदर एनडीए के घटक दलों के बीच संतुलन बनाने और विपक्ष को आक्रामक होने से रोकने में भी अध्यक्ष की भूमिका इस बार अधिक प्रभावी होगी।

भाजपा ने लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष का पद प्राप्त किया है। भाजपा कोटे से ही विधान परिषद के सभापति होने के कारण यह संभावना जताई जा रही थी कि यह पद जदयू के पास जा सकता है। लेकिन, भाजपा पहले दिन से ही इस पद को लेकर गंभीर थी। वह जानती है कि सत्ता संतुलन के लिए इस पद के क्या मायने हैं?

सहमति का रास्ता निकालने की चुनौती

243 सदस्यीय सदन में एनडीए को 202 सीटें मिली हैं जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं। भविष्य में सियासी उथल-पुथल के संदर्भ में अध्यक्ष के अधिकारों पर भी सबकी नजर होगी। किसी दल का संख्या बल कम होने पर सत्ताधारी दल के पाले में जाने का पूर्व में इतिहास भी रहा है। ताकतवर सत्ता पक्ष के सामने कमजोर विपक्ष वाले सदन में संतुलन कायम करना और बगैर किसी आरोप-प्रत्यारोप के सहमति का रास्ता निकालने में भी अध्यक्ष की महत्वपूर्ण होने वाली है।

इसी साल सितंबर में विपक्ष के कई विधायकों ने सदन में बिना दल की सदस्यता छोड़े सरकार के पक्ष में वोट डाला दिया। महागठबंधन की ओर से काफी हल्ला करने के बाद भी अंत तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17वीं विधानसभा के अंतिम दिनों में जब एनडीए को सदन में बहुमत साबित करना था, विपक्ष के कई विधायकों को एनडीए ने अपनी ओर कर लिया।

राजद, कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों ने बहुमत के दिन ही पाला बदल लिया। राजद-कांग्रेस की ओर से इनके खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया, लेकिन मामला खिंचता गया। अध्यक्ष भाजपा के थे, लिहाजा कार्रवाई की प्रक्रिया भी लंबी हो गयी। जब चुनाव नजदीक आया तो ऐसे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया।

इसके पहले बसपा, लोजपा के एक-एक विधायक भी जदयू में शामिल हो गये थे। एआईएमआईएम के पांच में से चार विधायकों ने पाला बदलकर राजद का दामन थाम लिया था।सदन के अंदर पहले भी विधायकों के पाला बदल के बाद कार्रवाई करने या न करने में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम रही है। जदयू कोटे से विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने वर्ष 2014 में राजद के 13 विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता दी थी। तब राजद के पास केवल 22 विधायक ही थे। यह तय नियमानुसार दो-तिहाई से कम था, लेकिन विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

शिवसेना में टूट का मामला चर्चा में रहा था

महाराष्ट्र विधानसभा में तोड़फोड़ का प्रकरण हुआ, जिसमें शिवसेना दो फाड़ हो गयी थी। वहां विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में शिवसेना के 55 विधायकों में से शिन्दे गुट के 37 को अलग गुट के रूप में मान्यता दे दी थी। ऐसा कहा गया कि भाजपा के अध्यक्ष होने की वजह से यह रास्ता सुगम हो गया। यह मामला देशभर में चर्चा में आया था। भविष्य में अन्य राज्यों में भी यदि सियासी उथल-पुथल हुई तो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम होगी। बिहार में वर्ष 1990 में भाजपा के सहयोग से लालू प्रसाद ने सरकार बनाई। फिर उन्होंने भाजपा में सेंधमारी की। तब 324 सदस्यीय विधानसभा में लालू प्रसाद को केवल 122 सीटें ही आई थी। बहुमत के लिए 163 विधायक चाहिए था। उन्होंने भाजपा के ही 13 विधायक तोड़ लिए।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
