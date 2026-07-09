नितिन नवीन ने जाति की राजनीति कर दी, प्रशांत कोई चुनौती नहीं; राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता का हाई जोश

रेखा गुप्ता ने जीत का दावा किया। प्रशांत किशोर को कोई चुनौती नहीं मानते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का किला ध्वस्त हो जाएगा।

बांकीपुर उपचुनाव के लिए गुरुवार को दो प्रमुख उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। बीजेपी के अभिषेक कुमार सिन्हा ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया तो राजद के रेखा गुप्ता ने महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन किया। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने जीत का दावा किया। प्रशांत किशोर को कोई चुनौती नहीं मानते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का किला ध्वस्त हो जाएगा। रेखा गुप्ता 2025 विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव लड़ी थीं और 45 हजार से अधिक वोट प्राप्त किया था। उन्होंने नितिन नवीन पर जातिवाद करने का आरोप लगाया।

नामांकन कक्ष के बाहर मीडिया कर्मियों से बाद करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि बांकीपुर वैश्य बहुल क्षेत्र है। यहां से भाजपा को हिस्सेदारी के अनुरूप वैश्य को टिकट देना था। लेकिन, नितिन नवीन ने अपनी जाति के अभिषेक कुमार को टिकट दे दिया। अभी तक वे अनुकंपा में रहे। उसके बाद अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। जनता इसे समझ रही है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी टक्कर किससे है तो बेबाक अंदाज में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार जीत रही है। भाजपा का पुराना किला ध्वस्त हो जाएगा इस बार।

प्रशांत किशोर के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सब को चुनाव लड़ने का अधिकार है। महागठबंधन के सामने कोई चुनौती नहीं है। इस बार हमारी जीत हो रही है। पिछली बार बहुत मजबूती से लड़े और इस बार भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। कहा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरी पार्टी और महागठबंधन का सहयोग प्राप्त है। जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। इसका फायदा महागबंधन को मिलेगा। बांकीपुर विधानसभा नया इतिहास लिखेगा।

वहीं आरजेडी महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि हमारी जीत पक्की है। महागठबंधन पूरी तरह से इनटैक्ट है। इस बार बांकीपुर में विचारधारा की लड़ाई है। मतदाता हमारे साथ हैं।