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नितिन नवीन ने जाति की राजनीति कर दी, प्रशांत कोई चुनौती नहीं; राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता का हाई जोश

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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रेखा गुप्ता ने जीत का दावा किया। प्रशांत किशोर को कोई चुनौती नहीं मानते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का किला ध्वस्त हो जाएगा।

नितिन नवीन ने जाति की राजनीति कर दी, प्रशांत कोई चुनौती नहीं; राजद कैंडिडेट रेखा गुप्ता का हाई जोश

बांकीपुर उपचुनाव के लिए गुरुवार को दो प्रमुख उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। बीजेपी के अभिषेक कुमार सिन्हा ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया तो राजद के रेखा गुप्ता ने महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन किया। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने जीत का दावा किया। प्रशांत किशोर को कोई चुनौती नहीं मानते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का किला ध्वस्त हो जाएगा। रेखा गुप्ता 2025 विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव लड़ी थीं और 45 हजार से अधिक वोट प्राप्त किया था। उन्होंने नितिन नवीन पर जातिवाद करने का आरोप लगाया।

नामांकन कक्ष के बाहर मीडिया कर्मियों से बाद करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि बांकीपुर वैश्य बहुल क्षेत्र है। यहां से भाजपा को हिस्सेदारी के अनुरूप वैश्य को टिकट देना था। लेकिन, नितिन नवीन ने अपनी जाति के अभिषेक कुमार को टिकट दे दिया। अभी तक वे अनुकंपा में रहे। उसके बाद अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। जनता इसे समझ रही है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी टक्कर किससे है तो बेबाक अंदाज में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार जीत रही है। भाजपा का पुराना किला ध्वस्त हो जाएगा इस बार।

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प्रशांत किशोर के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सब को चुनाव लड़ने का अधिकार है। महागठबंधन के सामने कोई चुनौती नहीं है। इस बार हमारी जीत हो रही है। पिछली बार बहुत मजबूती से लड़े और इस बार भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। कहा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरी पार्टी और महागठबंधन का सहयोग प्राप्त है। जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। इसका फायदा महागबंधन को मिलेगा। बांकीपुर विधानसभा नया इतिहास लिखेगा।

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वहीं आरजेडी महासचिव रणविजय साहू ने कहा कि हमारी जीत पक्की है। महागठबंधन पूरी तरह से इनटैक्ट है। इस बार बांकीपुर में विचारधारा की लड़ाई है। मतदाता हमारे साथ हैं।

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बांकीपुर में इस बार का चुनाव त्रिकोणिए है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके पिता नवीन किशोर यहां लंबे समय तक विधायक रहे। भाजपा किसी भी कीमत पर जीत चाहती है। नितिन नवीन की पसंद अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को मौका दिया गया है। उधर प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत के साथ मैदान में आ गए हैं। राजद ने रेखा गुप्ता को वैश्य वोटों के सहारे उतारा है। जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप की पार्टी ने भी सामाजिक कार्यर्ता वीणा मानवी को उम्मादवार बनाया है। चर्चा है कि रालोजपा के पशुपति कुमार पारस भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। कुल मिलाकर चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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