बिहार का असर पूरे देश पर, पश्चिम बंगाल से केरल तक भगवा लहराएगा; पटना में बोले नितिन नवीन

बिहार का असर पूरे देश पर, पश्चिम बंगाल से केरल तक भगवा लहराएगा; पटना में बोले नितिन नवीन

संक्षेप:

पटना के मिलर हाई स्कूल में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने दावा किया कि श्चिम बंगाल से लेकर केरल तक भगवा लहरेगा। बिहार जीत का असर पूरे देश पर देखा जा रहा है।

Dec 23, 2025 04:42 pm IST
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को पटना पहुंचे। कुर्सी संभालने के बाद पहली बार बिहार आए नितिन नवीन ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक भगवा लहरेगा। बिहार के चुनावी परिणाम का असर पूरे देश पर देखा जा रहा है। वह मंगलवार को मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी में एक लाख युवा नेतृत्व को आगे लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के विकास और सामान के लिए वह हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह देश में रहते हैं तो संविधान पर अंगुली उठाते हैं, विदेश जाते हैं तो देश का ही अपमान करते हैं।

अभिनंदन समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नितिन नवीन ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने बिहार पर काफी भरोसा किया है। यह पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत संभव हुआ। आपने प्रचंड जीत दिलाई। उस जीत के प्रकाश में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। देश में और जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां भाजपा का परचम लहरा रहा है। बिहार से हुई जीत की लहर बंगाल से केरल तक जाएगी और चिंता मत कीजिए भगवा हर जगह लहराएगा।

पिता से मिली राजनीति की विरासत

नितिन नवीन ने अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे कार्यकर्ताओं से जुड़ना सिखाया। वह सीख आज भी कायम है। एक एक कार्यकर्ता नेता से जुड़ जाता है तो जीत की कड़ी पूरी होती है। कार्यकर्ता सोचते हैं कि काम कैसे किया जाए। उन्हें करना है कि राजनीति में शॉटकर से काम मत लीजिए। आप काम करते जाएं, भाजपा आपको जमीन से उठाकर ऊंचाई तक पहुंचा देगा। इसके लिए सिर्फ जनता से जुड़कर काम करना है।

एक लाख युवा नेतृत्व तैयार करना लक्ष्य

उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है कि एक लाख युवा नेतृत्व को निकलना है। ऐसा तब संभव हो पाएगा जब पंचायत लेकर पार्लियामेंट तक पार्टी के वर्कर आगे बढ़ेंगे। अगर नेतृत्वकर्ता बनना है तो जनता के साथ उतना पड़ेगा। उनके साथ मिलकर उनकी समस्याओं और जरूरतों में काम कीजिए, भाजपा का वाच टावर बहुत मजबूत है, नीचे से उठाकर सीधे ऊंचाई पर पहुंचा देगा। हम सबको पंचायत और निकाय चुनाव के लिए अभी से लग जाना है।

राहुल-तेजस्वी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन

नितिन नवीन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग राजनीति को पार्ट टाइम बिजनेश समझते हैं। राहुल गांधी देश से अधिक विदेश में उर्जा खपाते हैं। बिहार में एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। सदन में नहीं नजर आते, मुद्दे पर सड़क पर नहीं उतरते हैं। जब हार होती है तो विदेश चले जाते हैं। राहुल बाबा को देखिए। अभी जर्मनी गए थे। वहां जाकर भी देश को अपमानित किया। उनकी प्रथा है। देश में रहेंगे तो संविधान, चुनाव आयोग को गाली देंगे और जब विदेश जाएंगे तो देश को अपमानित करते हैं। ऐसे लोगों को सजा देने का वक्त आ गया है।

