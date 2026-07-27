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मेरे घर को भेदना आसान नहीं है; नितिन नवीन की बांकीपुर में खुली चुनौती, नया कीर्तिमान बनाएंगे वोटर

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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लालू खेमे पर बरसते हुए नितिन नवीन ने कहा कि बांकापुर उनका घर है जिसे भेदना आसान नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को खुली चुनौती दी और कहा कि बांकी में इस बार नया कीर्तिमान बनेगा।

Nitin Navin in Bankipur
बांकीपुर में नितिन नवीन

बांकीपुर उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगने आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गर्जना की। विरोधियों खासकर राजद और लालू खेमे पर बरसते हुए कहा कि बांकापुर उनका घर है और घर को भेदना आसान नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को खुली चुनौती दी और कहा कि बांकी में इस बार नया कीर्तिमान बनेगा। नितिन नवीन के रोड शो के बाद विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा के अलावे एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे।

नितिन नवीन ने कहा कि नीरज सिन्हा एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। इस चुनाव में कई लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं लेकिन बांकीपुर की जनता अहंकारी के साथ नहीं है। यह भाजपा का अभेद्य किला है। मेरे घर को भेदना आसान नहीं है। घर घर से निकलकर जब लोग वोट करेंगे तो नया कीर्तिमान बनेगा। एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिला है तो विरोधियों को पीड़ा हो रही है। वे कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन, लोग जंगलराज को भूले नहीं है। सबका जवाब वोट के चोट से देगी। हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी तो सुशासन की सरकार आई है। बांकीपुर की जनता इस बार भी सेवक को चुनेगी।

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भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विकास पर सवाल उठाने वालों को अशोक राजपथ के डबल डेकर को देखना चाहिए। पटना का चौमुखी विकास हो रहा है। मैरीन ड्राइव की चर्चा देश भर में हो रही है लेकिन, चरवाहा विद्यालय वाले क्या जानें। प्रशांत किशोर को टागरेट करते हुए उन्होंने कहा कि बस्ता वाले व्यापारी हैं, व्यापार कर चले जायेंगे। यहां हम हीं रहेंगे जिसका घर है।

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नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर का चतुर्दिक विकास हुआ है। लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव हुआ है। मंदिरी नाला पर आज 4 लेन सड़क बनी हुई है। विनाश करने वाले विकास के बारे में क्या जाने। वे ऐसा विकास करेंगे कि लोग शाम में घर नहीं निकलें। अब लालू राज के जंगलराज और लालटेन राज को नहीं लाना है। जंगलराज वालों को सबक सिखाना है। डबल इंजन की सरकार बांकीपुर में भी कायम रखना है।

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उन्होंने जीविका दीदी को याद करते हुए प्रशांत किशोर पर निशान साधा। कहा कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है। हम सब को माताओं को अपमानित करने वालों को जवाब देना है। नीतीश कुमार के विकास को सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। आपलोग नीरज को आशीर्वाद दीजिए। सब को मिलकर बांकीपुर को राज्य का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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