मेरे घर को भेदना आसान नहीं है; नितिन नवीन की बांकीपुर में खुली चुनौती, नया कीर्तिमान बनाएंगे वोटर

लालू खेमे पर बरसते हुए नितिन नवीन ने कहा कि बांकापुर उनका घर है जिसे भेदना आसान नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को खुली चुनौती दी और कहा कि बांकी में इस बार नया कीर्तिमान बनेगा।

बांकीपुर उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगने आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गर्जना की। विरोधियों खासकर राजद और लालू खेमे पर बरसते हुए कहा कि बांकापुर उनका घर है और घर को भेदना आसान नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को खुली चुनौती दी और कहा कि बांकी में इस बार नया कीर्तिमान बनेगा। नितिन नवीन के रोड शो के बाद विशाल जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा के अलावे एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे।

नितिन नवीन ने कहा कि नीरज सिन्हा एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। इस चुनाव में कई लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं लेकिन बांकीपुर की जनता अहंकारी के साथ नहीं है। यह भाजपा का अभेद्य किला है। मेरे घर को भेदना आसान नहीं है। घर घर से निकलकर जब लोग वोट करेंगे तो नया कीर्तिमान बनेगा। एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिला है तो विरोधियों को पीड़ा हो रही है। वे कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन, लोग जंगलराज को भूले नहीं है। सबका जवाब वोट के चोट से देगी। हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी तो सुशासन की सरकार आई है। बांकीपुर की जनता इस बार भी सेवक को चुनेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विकास पर सवाल उठाने वालों को अशोक राजपथ के डबल डेकर को देखना चाहिए। पटना का चौमुखी विकास हो रहा है। मैरीन ड्राइव की चर्चा देश भर में हो रही है लेकिन, चरवाहा विद्यालय वाले क्या जानें। प्रशांत किशोर को टागरेट करते हुए उन्होंने कहा कि बस्ता वाले व्यापारी हैं, व्यापार कर चले जायेंगे। यहां हम हीं रहेंगे जिसका घर है।

नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर का चतुर्दिक विकास हुआ है। लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव हुआ है। मंदिरी नाला पर आज 4 लेन सड़क बनी हुई है। विनाश करने वाले विकास के बारे में क्या जाने। वे ऐसा विकास करेंगे कि लोग शाम में घर नहीं निकलें। अब लालू राज के जंगलराज और लालटेन राज को नहीं लाना है। जंगलराज वालों को सबक सिखाना है। डबल इंजन की सरकार बांकीपुर में भी कायम रखना है।