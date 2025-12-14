नितिन नबीन के सोशल मीडिया को क्या हुआ? BJP का कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद

संक्षेप: भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन के सोशल मीडिया खातों ने काम करना बंद कर दिया है। इसकी तकनीकी वजह जो भी हो, इस समय उनका एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं चल रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से बिहार के मंत्री नितिन नबीन का सोशल मीडिया पर ज्यादातर प्रोफाइल बंद मिल रहा है। फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर उनके हैंडल पेज पर जाने के बाद खाता के काम नहीं करने का मैसेज आ रहा है। भाजपा के नए वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन के राजनीतिक जीवन के इस महत्वपूर्ण मौके पर तीन महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ उनके पेज का नहीं चलना रहस्यपूर्ण मसला है। बता दें कि कुछ देर पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के संसदीय बोर्ड के फैसले का ऐलान किया है।

काम करते रहने से नेतृत्व का ध्यान जाता है: नितिन नबीन की पहली प्रतिक्रिया भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना में अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लगातार काम करते रहने से पार्टी नेतृत्व का ध्यान जाता है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर आगे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहने से पार्टी नेतृत्व का ध्यान जाता है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के जरिए छात्र राजनीति और फिर भाजपा युवा मोर्चा के रास्ते सक्रिय राजनीति में आए नितिन नबीन इस समय बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। नितिन नबीन पहले भी नीतीश सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। नितिन नबीन पांचवीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। पटना जिले की पटना पश्चिम सीट से पहली बार 2006 में विधानसभा का उप-चुनाव जीते नितिन नबीन परिसीमन के बाद 2010 के चुनाव से लगातार बांकीपुर से जीत रहे हैं। उनके पिता नबीन किशोर सिन्हा पार्टी के दिग्गज नेता थे और 1995 से अपने निधन तक पटना पश्चिम के विधायक रहे।

नितिन नबीन भाजपा में सफलता की सीढ़ियां धीरे-धीरे चढ़कर ऊपर आए हैं। भाजपा युवा मोर्चा में नितिन नबीन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे। जब अनुराग ठाकुर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, तब नितिन उनकी टीम में महासचिव बने थे। बिहार में बांकीपुर सीट से लगातार जीत रहे नितिन को पार्टी ने 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सह-प्रभारी बनाया था। प्रभारी ओम माथुर थे। पार्टी ने मजबूत जीत हासिल की और सत्ता में वापस लौटी। नितिन को 2023 के चुनाव में काम के आधार पर पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया और नितिन ने इस चुनाव में पार्टी का झंडा लहराया।

नितिन नबीन की ऊर्जा और प्रतिबद्धता भाजपा को और अधिक सशक्त बनाएगी: मोदी नितिन नबीन की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में भरोसा जताया है कि उनकी एनर्जी और कमिटमेंट से पार्टी और मजबूत होगी। पीएम मोदी ने लिखा है- ‘नितिन नबीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा-खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है। साथ ही जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। वे अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई।’

दिन-रात परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता का सम्मान: अमित शाह पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नितिन नबीन की नियुक्ति को दिन-रात परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान बताया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा- ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो, या बिहार में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया है। बिहार में 5 बार विधायक एवं प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनके पास जनता के बीच लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है। आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन-रात परिश्रम करने वाले हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं उनके नवीन दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।’

ज्ञान और संस्कृति की पुण्यधरा बिहार के ओजस्वी नेता नितिन नबीन: जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को ज्ञान और संस्कृति की पुण्यधरा बिहार का ओजस्वी नेता बताया है। नड्डा ने बधाई में लिखा है- ‘ज्ञान और संस्कृति की पुण्यधरा बिहार के ओजस्वी भाजपा नेता एवं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर उन्हें आत्मीय बधाई देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में संगठन राष्ट्र व जनसेवा की भावनाओं के साथ नये आयाम स्थापित करेगा। आपके यशस्वी एवं सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।’