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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का विधायक पद से इस्तीफा क्यों टला, 30 मार्च है डेडलाइन

Mar 29, 2026 10:25 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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यहां आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के लिए 30 मार्च की डेडलाइन है। अगर 30 मार्च तक वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है।

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का विधायक पद से इस्तीफा क्यों टला, 30 मार्च है डेडलाइन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन फिलहाल विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे पाएंगे। पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि राज्यसभा के लिए चुने जा चुके नितिन नवीन रविवार को विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि नितिन नवीन असम के लिए रवाना हो गए हैं। जिसके बाद आज वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे सकेंगे। यहां आपको बता दें कि नितिन नवीन के इस्तीफा देने के लिए 30 मार्च की डेडलाइन है। यानी उनके इस्तीफे के लिए 30 मार्च तक की तारीख निर्धारित की गई है।

नितिन नवीन के इस्तीफे को लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मीडिया से बातचीत की है। डॉ. प्रेम कुमार ने कहा, ‘दिल्ली में कुछ कार्यक्रम था, जिसके लिए मैं गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे इस्तीफे की जानकारी दी तो मैं आ गया। लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असम रवाना हो गए। अब जल्द ही जो तारीख निर्धारित होगी, उसमें इस्तीफा होगा।’ जानकारी के मुताबिक, नितिन नवीन के असम जाने का कार्यक्रम पहले से तय था।

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यहां बता दें कि कुछ समय पहले ही नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। इसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन ने पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इस विधानसभा से वो 5 बार विधायक रहे हैं। संवैधानिक नियमों के तहत नितिन नवीन को अब किसी एक पद से इस्तीफा देना होगा।

नीतीश कुमार भी देंगे इस्तीफा

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपने पद (विधान पार्षद) से इस्तीफा देना होगा। नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। जिसके बाद नियमों के मुताबिक, उन्हें भी विधान पार्षद के पद से इस्तीफा देना होगा। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों ही नेता 30 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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