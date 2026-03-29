बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का विधायक पद से इस्तीफा क्यों टला, 30 मार्च है डेडलाइन
यहां आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के लिए 30 मार्च की डेडलाइन है। अगर 30 मार्च तक वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन फिलहाल विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे पाएंगे। पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि राज्यसभा के लिए चुने जा चुके नितिन नवीन रविवार को विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि नितिन नवीन असम के लिए रवाना हो गए हैं। जिसके बाद आज वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे सकेंगे। यहां आपको बता दें कि नितिन नवीन के इस्तीफा देने के लिए 30 मार्च की डेडलाइन है। यानी उनके इस्तीफे के लिए 30 मार्च तक की तारीख निर्धारित की गई है।
नितिन नवीन के इस्तीफे को लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मीडिया से बातचीत की है। डॉ. प्रेम कुमार ने कहा, ‘दिल्ली में कुछ कार्यक्रम था, जिसके लिए मैं गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे इस्तीफे की जानकारी दी तो मैं आ गया। लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असम रवाना हो गए। अब जल्द ही जो तारीख निर्धारित होगी, उसमें इस्तीफा होगा।’ जानकारी के मुताबिक, नितिन नवीन के असम जाने का कार्यक्रम पहले से तय था।
यहां बता दें कि कुछ समय पहले ही नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। इसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन ने पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इस विधानसभा से वो 5 बार विधायक रहे हैं। संवैधानिक नियमों के तहत नितिन नवीन को अब किसी एक पद से इस्तीफा देना होगा।
नीतीश कुमार भी देंगे इस्तीफा
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपने पद (विधान पार्षद) से इस्तीफा देना होगा। नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। जिसके बाद नियमों के मुताबिक, उन्हें भी विधान पार्षद के पद से इस्तीफा देना होगा। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों ही नेता 30 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।