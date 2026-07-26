मैं यहीं का हूं और रहूंगा.., बांकीपुर में नितिन नवीन ने की पदयात्रा, घर-घर जाकर मांगा वोट

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर नितिन नवीन ने आज पदयात्रा की है। इस पदयात्र के दौरान नितिन नवीन ने घर-घर जाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। नितिन नवीन ने कहा कि मैं यहीं का हूं और यहीं का रहूंगा।

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना में सियासी तापमान चरम पर है। इस विधानसभा सीट पर विभिन्न पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बेकरार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद पटना में मोर्चा संभाल लिया है। आज नितिन नवीन ने वार्ड संख्या-36 से पदयात्रा की है। इस दौरान उन्होंने कई घरों में जाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की।

नितिन नवीन के साथ बीजेपी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नितिन नवीन ने इस पदयात्रा के दौरान कहा कि मैं आज अपने इस इलाके में हूं। यहां पर मेरा बचपन बीता है। इन इलाकों में हमने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी है। इन्हीं इलाकों में हम बचपन में क्रिकेट खेल कर बड़े हुए हैं। मां-पापा की यादें मुझसे जुड़ी हैं उनका साथ हमेशा रहा जो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। मैं यहीं का हूं और यहीं का रहूंगा।

इस पदयात्रा के दौरान नितिन नवीन के साथ चल रहे कार्यकर्ता लगातार नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान नितिन नवीन हाथ जोड़कर लोगों से बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को वोट देने की अपील कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस दौरान जोश नजर आ रहा था और नितिन नवीन भी बुजुर्ग, महिला और युवा सभी से गर्मजोशी के साथ मिल रहे थे। इलाके के कुछ लोगों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नितिन नवीन के आने से वो खुश हैं।

बता दें कि बांकीपुर बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है। इस सीट से नितिन नवीन खुद विधायक रहे हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और इसपर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट से पहली बार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। राजद ने इस सीट से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के कई दिग्गज इस सीट पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होगा।