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मैं यहीं का हूं और रहूंगा.., बांकीपुर में नितिन नवीन ने की पदयात्रा, घर-घर जाकर मांगा वोट

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर नितिन नवीन ने आज पदयात्रा की है। इस पदयात्र के दौरान नितिन नवीन ने घर-घर जाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। नितिन नवीन ने कहा कि मैं यहीं का हूं और यहीं का रहूंगा। 

Nitin Nabin
Nitin Nabin

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना में सियासी तापमान चरम पर है। इस विधानसभा सीट पर विभिन्न पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बेकरार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद पटना में मोर्चा संभाल लिया है। आज नितिन नवीन ने वार्ड संख्या-36 से पदयात्रा की है। इस दौरान उन्होंने कई घरों में जाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की।

नितिन नवीन के साथ बीजेपी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नितिन नवीन ने इस पदयात्रा के दौरान कहा कि मैं आज अपने इस इलाके में हूं। यहां पर मेरा बचपन बीता है। इन इलाकों में हमने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी है। इन्हीं इलाकों में हम बचपन में क्रिकेट खेल कर बड़े हुए हैं। मां-पापा की यादें मुझसे जुड़ी हैं उनका साथ हमेशा रहा जो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। मैं यहीं का हूं और यहीं का रहूंगा।

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इस पदयात्रा के दौरान नितिन नवीन के साथ चल रहे कार्यकर्ता लगातार नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान नितिन नवीन हाथ जोड़कर लोगों से बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को वोट देने की अपील कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस दौरान जोश नजर आ रहा था और नितिन नवीन भी बुजुर्ग, महिला और युवा सभी से गर्मजोशी के साथ मिल रहे थे। इलाके के कुछ लोगों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नितिन नवीन के आने से वो खुश हैं।

बता दें कि बांकीपुर बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है। इस सीट से नितिन नवीन खुद विधायक रहे हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और इसपर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट से पहली बार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। राजद ने इस सीट से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के कई दिग्गज इस सीट पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होगा।

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बांकीपुर में राजद का रोड शो 27 और 28 जुलाई को

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल ( राजद) का रोड शो 27 और 28 जुलाई को होगा। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। इस बाबत पार्टी ने जिला प्रशासन से रोड शो के लिए अनुमति मांगी है। मालूम हो कि तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से दिल्ली लौट आए हैं। उनके रविवार को पटना पहुंचने की संभावना है। इसके बाद वे चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के राजद के रोड शो में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के शामिल होने से नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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