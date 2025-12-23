Nitin Nabin LIVE: पटना में नितिन नवीन रोड शो करेंगे, ट्रैफिक एडवाइजरी देख लें

संक्षेप: Nitin Nabin LIVE: नितिन नवीन एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, हाईकोर्ट, आयकर गोलंबर होते हुए वह मिलर हाई स्कूल के मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा उनका अभिनंदन करेगी। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर भी नितिन नवीन का जोरदार स्वागत होगा।

Nitin Nabin LIVE: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को पटना पहुंचेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद गृह शहर में उनके स्वागत की तैयारी है। सोमवार को इसकी तैयारी में भाजपा की पूरी टीम जुटी रही। पटना एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल मैदान तक उनका रोड शो होगा। स्कूल मैदान में उनका अभिनंदन समारोह होगा।

नितिन नवीन दोपहर 12.30 बजे एयरपोर्ट पर उतरेंगे। एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, हाईकोर्ट, आयकर गोलंबर होते हुए वह मिलर हाई स्कूल के मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा उनका अभिनंदन करेगी। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर भी नितिन नवीन का जोरदार स्वागत होगा। शाम चार बजे वह लोकभवन जाकर राज्यपाल से भेंट करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

Nitin Nabin LIVE Update: 10:00 AM - Nitin Nabin LIVE: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन मंगलवार को पहली बार दिल्ली से पटना आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। नवीन के स्वागत के लिए पटना के मिलर स्कूल मैदान में समारोह का आयोजन किया जा रहा है जबकि हवाई अड्डे से लेकर मिलर स्कूल मैदान तक रोड शो किया जाएगा।

9:58 AM - Nitin Nabin LIVE: 12 बजे से राजा बाजार फ्लाईओवर पर परिचालन नहीं ● दानापुर से हड़ताली मोड़ की ओर आने वाले राजा बाजार फ्लाईओवर से नहीं आ पाएंगे

● नेहरू पथ पर सगुना रोड से आने वाले वाहन दक्षिण में जगदेव पथ-डीटीओ कार्यालय-टमटम पड़ाव- फुलवारीशरीफ होते जाएंगे

● पूरब की ओर आशियाना दीघा रोड से दीघा-कुर्जी,-राजापुर पुल- अशोक राजपथ होते जाएंगे

9:56 AM - Nitin Nabin LIVE: वीरचंद पटेल पथ पर आर ब्लॉक गोलंबर के नीचे और आर ब्लॉक गोलंबर आरओबी के ऊपर से आयकर गोलंबर तक दोनों फ्लैंक में सभी प्रकार के वाहन नहीं चलेंगे।

9:53 AM - Nitin Nabin LIVE: नितिन नवीन के रोड शो के दौरान डीटीओ दफ्तर से दक्षिण की ओर से आने वाले वाहन डीटीओ दफ्तर टमटम पड़ाव- फुलवारी होते हुए जा सकेंगे। डीटीओ कार्यालय से उत्तर की ओर आने वाले वाहन डीटीओ कार्यालय- जगदेव पथ होते जाएंगे। पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट तक वाहनों की पार्किंग वर्जित रहेगी। एयरपोर्ट से वीवीआईपी को रिसीव करने के लिए आने वाले वाहनों को एयरपोर्ट के बाहरी पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करेंगे। जगदेव पथ पर वाहनों की पार्किंग वर्जित रहेगी।