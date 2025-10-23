जेपी नड्डा का बिहार दौरा, वैशाली और औरंगाबाद में भरेंगे हुंकार; शाम को आएंगे अमित शाह
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एनडीए के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार पहुंच रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 अक्तूबर को औरंगाबाद के गोह तथा वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। विधानसभा चुनाव में उनकी यह पहली सभा हो रही है।
जेपी नड्डा सबसे पहले गोह विधानसभा के हसपुरा उच्च विद्यालय मैदान में सभा करेंगे। इसके बाद पातेपुर के उच्च विद्यालय के मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही वह प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारी का जायजा भी लेंगे। जेपी नड्डा अपनी जनसभा के दौरान एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिना सकते हैं।
जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 24 अक्टूबर को बिहार पहुंचेंगे। अमित शाह सीवान और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए चुनाव प्रचार का आगाज कर्पूरी ठाकुर की धरती से करेंगे। समस्तीपुर और बेगूसराय में प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी। जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी 30 अक्टूबर को भी बिहार दौरे पर आ सकते हैं। इस दिन पीएम मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे।
इसके अलावा चिराग पासवान की जनसभा सहरसा जिले में होगी। सहरसा के अलावा वो मुजफ्फरपुर, सीवान और गोपालगंज में भी सभाए करेंगे।