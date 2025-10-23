Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbjp national president jp nadda rally in vaishali and aurangabad amit shah bihar visit
जेपी नड्डा का बिहार दौरा, वैशाली और औरंगाबाद में भरेंगे हुंकार; शाम को आएंगे अमित शाह

जेपी नड्डा का बिहार दौरा, वैशाली और औरंगाबाद में भरेंगे हुंकार; शाम को आएंगे अमित शाह

संक्षेप: जेपी नड्डा सबसे पहले गोह विधानसभा के हसपुरा उच्च विद्यालय मैदान में सभा करेंगे। इसके बाद पातेपुर के उच्च विद्यालय के मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही वह प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारी का जायजा भी लेंगे।

Thu, 23 Oct 2025 07:36 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एनडीए के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार पहुंच रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 अक्तूबर को औरंगाबाद के गोह तथा वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। विधानसभा चुनाव में उनकी यह पहली सभा हो रही है।

जेपी नड्डा सबसे पहले गोह विधानसभा के हसपुरा उच्च विद्यालय मैदान में सभा करेंगे। इसके बाद पातेपुर के उच्च विद्यालय के मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही वह प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारी का जायजा भी लेंगे। जेपी नड्डा अपनी जनसभा के दौरान एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:महागठबंधन में चल क्या रहा है, सीट शेयरिंग पर तेजस्वी-गहलोत कन्फ्यूजन करेंगे दूर
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 24 अक्टूबर को बिहार पहुंचेंगे। अमित शाह सीवान और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए चुनाव प्रचार का आगाज कर्पूरी ठाकुर की धरती से करेंगे। समस्तीपुर और बेगूसराय में प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी। जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी 30 अक्टूबर को भी बिहार दौरे पर आ सकते हैं। इस दिन पीएम मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे।

इसके अलावा चिराग पासवान की जनसभा सहरसा जिले में होगी। सहरसा के अलावा वो मुजफ्फरपुर, सीवान और गोपालगंज में भी सभाए करेंगे।

ये भी पढ़ें:जनसुराज के प्रत्य़ाशियों को धमका रही BJP, मनोज भारती ने चुनाव आय़ोग से की शिकायत
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
JP Nadda Amit Shah Amit Shah Rally अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।