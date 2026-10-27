बीजेपी ने सीपीआई से छीना तिरहुत, शिक्षक MLC सीट पर नरेंद्र प्रसाद सिंह ने 594 वोटों से संजय सिंह को हराया
तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने 594 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। एनडीए ने लेफ्ट से यह सीट छीन ली है। दो बार के एमएलसी सीपीआई के संजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। जन सुराज पार्टी का टिकट लौटाकर निर्दलीय लड़े भूषण झा दूसरे नंबर पर रहे।
बिहार विधान परिषद की तिरहुत शिक्षक एमएलसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ एनपी सिंह ने लेफ्ट पार्टी सीपीआई के कैंडिडेट संजय सिंह को लगभग 594 वोटों से हरा दिया। संजय सिंह तिरहुत शिक्षक से लगातार दो बार के एमएलसी थे। मंगलवार को हुई मतगणना में पहले वरीयता के मतों की गिनती में नतीजा नहीं निकलने पर दूसरी वरीयता के वोट गिने गए। उसमें भी नतीजा नहीं निकला तो एलिमिनेशन राउंड से परिणाम घोषित किया गया। भाजपा के एनपी सिंह को 2945 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर निर्दलीय भूषण झा रहे। झा को 2351 वोट मिले।
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती मंगलवार को प्रमंडलीय मुख्यालय मुजफ्फरपुर में हुई। पहली वरीयता के मतों की गिनती में बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने 138 वोटों की बढ़त बना ली। इसके बाद दूसरी वरीयता के मतों की गिनती हुई तो बीजेपी ने 159 वोटों की लीड ले ली। हालांकि, दूसरे राउंड तक भी कोई प्रत्याशी चुनाव आयोग के तय कोटा (आधे से ज्यादा वोट) का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाया।
दूसरे राउंड की गिनती में संजय सिंह दूसरे नंबर पर रहे
दूसरी वरीयता के मतों की गिनती में बीजेपी के एनपी सिंह को सबसे ज्यादा 1872 वोट मिले, दूसरे स्थान पर सीपीआई के संजय सिंह रहे जिन्हें 1713 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार भूषण झा 1650 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे। त्रिकोणीय मुकाबले में दो राउंड के वोट गिने जाने के बाद भी नतीजा नहीं निकल पाया।
एलिमिनेशन राउंड में तीसरे नंबर पर खिसक गई सीपीआई
इसके बाद हुए एलिमिनेशन राउंड की मतगणना में एनपी सिंह ने 2945 वोट हासिल कर तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी का परचम लहरा दिया। उन्होंने लेफ्ट से यह सीट छीन ली। एलिमिनेशन राउंड में 594 वोटों से एनपी सिंह विजेता हुए। खबर लिखे जाने तक नतीजों की औपचारिक घोषणा नहीं हुई। 2351 वोट पाकर निर्दलीय भूषण झा दूसरे नंबर पर रहे। वहीं, दो बार के एमएलसी सीपीआई उम्मीदवार संजय सिंह तीसरे नंबर पर खिसक गए।
भूषण झा दूसरे नंबर पर, प्रशांत किशोर को लौटाया था टिकट
तिरहुत शिक्षक एमएलसी सीट पर दूसरे नंबर पर रहने वाले भूषण झा को पहले जन सुराज पार्टी से टिकट मिला था। हालांकि, बाद में उन्होंने जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर को टिकट लौटा दिया था। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी। पीके की पार्टी ने बाद में श्याम नंदन यादव को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वह इस चुनाव में कुछ कमाल नहीं कर पाए।
बिहार विधान परिषद की 8 एमएलसी सीटों पर चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। तिरहुत शिक्षक पर 82.99 प्रतिशत मतदान हुआ था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।