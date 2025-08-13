BJP MP Sanjay Yadav Dahla on Tejashwi Bhikhubhai Nahale uproar in Bihar over outsiders तेजस्वी के भीखूभाई वाले 'नहले' पर जायसवाल का संजय यादव वाला 'दहला', बिहार में बाहरी पर बवाल, Bihar Hindi News - Hindustan
तेजस्वी के भीखूभाई वाले 'नहले' पर जायसवाल का संजय यादव वाला 'दहला', बिहार में बाहरी पर बवाल

बिहार में चुनाव से पहले बाहरी लोगों पर सियासी हंगामा मचा है। तेजस्वी यादव के भाजपा नेता भीखूभाई दलसानिया के पटना में वोटर बनने पर सवाल उठाया। इसके जवाब में भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर सवाल खड़ा कर दिया है।

Jayesh Jetawat हिंदुस्तान संवाददाता, बेतियाWed, 13 Aug 2025 04:27 PM
विधासनभा चुनाव से पहले बिहार में बाहरियों का मुद्दा गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया के बिहार में वोटर बनने पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भीखूभाई गुजरात के हैं और पटना में वोटर बन गए हैं। इन आरोपों पर अब बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने इसके जवाब में तेजस्वी के निजी सलाहकार एवं राज्यसभा सांसद संजय यादव पर सवाल उठा दिए हैं।

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने गुरुवार को बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी नेता के आरोपों पर पलटवार किया। इस उन्होंने कहा कि भीखूभाई दलसानिया बीते 3 साल से पटना में काम कर रहे हैं। वे 9 सितंबर 2022 से बिहार के प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। तेजस्वी यादव ने भाजपा के संगठन महामंत्री के बिहार में वोटर बनने पर सवाल उठाया है। भाजपा संगठन महामंत्री ने पुराने जगह के मतदाता सूची से नाम कटवाकर यहां के मतदाता सूची में नाम जुड़वाया है, जो नियम संगत है। कोई भी व्यक्ति, जो एक साल से बिहार में रह रहा है, वह मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकता है।

इसके साथ ही भाजपा सांसद ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर सवाल उठाया। उन्होंने तेजस्वी से पूछा, “ वह बताएं कि भाजपा के संगठन महामंत्री का मतदाता सूची में नाम जुड़वाना गलत कैसे है? उन्होंने (तेजस्वी ने) हरियाणा के एक व्यक्ति ( संजय यादव) को राज्यसभा का सदस्य क्यों बनवाया। क्या बिहार में राजद बांझ हो गई है, जो उन्हें हरियाणा से किसी व्यक्ति को लाकर राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ा।”

संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव जब मंत्री थे, तब संजय यादव सरकारी बैठक में उनके साथ उपस्थित होते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बिहार में आरजेडी का कोई व्यक्ति इस लायक नहीं था जो राज्यसभा का सदस्य बन सके? तेजस्वी यादव को न सिर्फ राज्य की जनता वरन राजद के कार्यकर्ताओं को भी इसका जवाब देना चाहिए।

जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट में एक दो कमियां और मिस प्रिंट खोज कर मुद्दा बना रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी गलतियों को दूर करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। किसी को कोई दिक्कत हो तो उसे सामने आना चाहिए। तेजस्वी यादव को भी कोई दिक्कत हो तो इस प्रक्रिया में शामिल होकर इसे दुरुस्त कराए। लेकिन वे मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। इस कारण अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।