15 दिन में सबूत दें वरना केस कर देंगे, प्रशांत किशोर को BJP सांसद संजय जायसवाल भेजा नोटिस

डॉ. जायसवाल ने नोटिस में प्रशांत किशोर से कहा है कि 15 दिनों में पेट्रोल पंप के कारण एलाइनमेंट बदले जाने का सबूत दें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने उनपर मुकदमा दर्ज कराने व जेल भेजने की चेतावनी दी है।

जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने पीके को कानूनी नोटिस भेजा है और 15 दिनों के अंदर उनके द्वारा लगाए गए आऱोपों से संबंधित सूबत मांगे है। पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा है। जायसवाल ने प्रशांत किशोर के उस बयान पर आपत्ति जताई है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि छावनी ओवरब्रिज का एलाइनमेंट डॉ. संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप को लेकर बदला गया है।

नोटिस की कॉपी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है।